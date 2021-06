Sitios de medios de comunicación dejan de funcionar en todo el mundo

El New York Times, Le Monde, BBC, The Guardian, Financial Times y El Mundo fueron afectados. También la plataforma Reddit.

Varias páginas en internet de importantes medios de comunicación del mundo, como el New York Times, Le Monde, BBC, The Guardian, Financial Times o El Mundo así como la plataforma Reddit dejaron de funcionar este martes poco después de las 7 de la mañana de Argentina. Al intentar consultar estos portales aparecían mensajes que indicaban que el servicio no estaba disponible o había un error de conexión. Lo mismo sucedió con la página web del gobierno británico, que dejó de funcionar a última hora de la mañana del martes. La web www.gov.uk, que engloba a los diferentes ministerios del ejecutivo británico y permite realizar trámites oficiales, daba un mensaje de error, afirmando estar indisponible, hacia las 10h20 GMT.