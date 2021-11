Silvina Luna contó que debió internarse por un difícil problema de salud: “Es mi lucha”

La modelo se refirió a las secuelas que le dejó la cirugía estética a la que se sometió en 2011 y por la que denunció por mala praxis a Aníbal Lotocki

Silvina Luna debió internarse y les explicó a sus seguidores la razón. Lejos de ser una situación excepcional, la modelo debe recibir atención médica con cierta frecuencia debido a una serie de problemas de salud que comenzó a experimentar en 2011, cuando se sometió a una cirugía estética con Anibal Lotocki, a quien denunció por mala praxis. “Elijo atravesar esto de pie como guerrera que soy, es mi lucha y seguiré sin perder la alegría”, escribió en Instagram.

“A veces estas cosas traen conciencia”, dijo Luna en Los ángeles de la mañana (eltrece) a principios de 2020. “A los 30 años [cuando se sometió a la intervención] estaba vulnerable. No tenía a mis papás para que me aconsejen. Tenía un cuerpo privilegiado, no necesitaba operarme. Y me encontré con una persona que abusó de mí física y psicológicamente. Abusó de mi confianza al contarme que me iba a poner algo que no era [en referencia a la sustancia de metacrilato], abusó de mi confianza diciendo que me lo iba a colocar en una parte del cuerpo y al entrar al quirófano me empezó a dibujar otras partes”, aseguró, conmovida. “Por muchos años no pude contar esto, me daba vergüenza. Pensaba que yo había hecho algo mal. Por eso es muy importante el trabajo psicológico. Yo no soy una persona rencorosa pero sí creo en el karma. Uno recibe en vida lo que hace. Lo que sí me llama la atención es la inconsciencia de las mujeres. Las invito al buscar el amor propio, a aceptarnos como somos. Yo hice un camino de autosanación para llegar a esto”, añadió en aquel entonces, antes de admitir que el episodio le cambió la vida para siempre.

Ahora, Silvina se refirió más abiertamente a las consecuencias de aquella cirugía, una década atrás. “Celebro que podamos deconstruir estereotipos y mostrarnos como somos. Poder conectar con nuestro valor interior. Nadie, absolutamente nadie, es igual a vos y ese es tu gran poder, el de todos, la autenticidad de cada uno de nosotros”, reflexionó en una publicación en la que compartió una foto suya desde la cama de la clínica. “¿Cuántas cosas hacemos por alcanzar ideales de belleza, poniendo en riesgo nuestra vida y nuestra salud? Suelo mostrarles cosas lindas en Instagram, pero hoy decido compartirles esta otra parte de mi día a día”, agregó.

Después, se refirió a las razones por las que está hospitalizada. “Cada tanto necesito internarme, mis niveles de calcio suben y mis riñones no funcionan bien. Requiero más corticoides, medicina que vengo tomando de forma crónica hace ocho años. Y hoy buscando otras drogas que puedan reemplazarlo”, señaló. Luego, Luna admitió que tiempo atrás “solo se identificaba con el cuerpo, intentando alcanzar estereotipos de belleza con exigencia y lograr cierta perfección”.

Después, la exparticipante de Gran Hermano escribió: “Lejos de victimizarme, elijo atravesar esto de pie como guerrera que soy, es mi lucha, y seguiré sin perder la alegría. Es una condición que me acompaña, es prioridad, sí, pero no me determina, elijo todos los días construir felicidad, agradecer por esta vida y entender que soy mucho más grande de lo que me pasa. Obviamente me hubiese gustado tener esta sabiduría antes de esa mala elección que tomé. Sigo creyendo en que aparecerá la medicina indicada, los médicos, la tecnología para poder subsanar todo esto, sigo aprendiendo a vivir con la incertidumbre de no saber cómo va a evolucionar pero tomando cada día como un regalo”.

Finalmente, se refirió a la demanda que inició por mala praxis a Lotocki. “Hice la denuncia hace ocho años y recién ahora está sucediendo el juicio oral”, explicó. “Es una situación que también me moviliza, elijo confiar en que se va a esclarecer lo qué pasó. Es importante no solo por mí, sino por muchas victimas que siguieron apareciendo a lo largo de todos estos años. Me costaba mucho abrir mi corazón y contarles esto, pero me atraviesa en todo lo que soy y siento que hacerlo de esta manera es permitirme resonar en todos ustedes”, concluyó.