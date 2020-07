Silvia Süller reveló que se gana la vida charlando con personas por Zoom

Si bien le estaba yendo muy bien, la mediática anunció que solo aceptará llamadas sin video porque muchos hombres la acosaron en cámara.

Ante la imposibilidad de salir a buscar trabajo por la pandemia, a Silvia Süller se le ocurrió charlar con sus fans vía videollamada y cobrarles. Así, comenzó a ganarse la vida. Le funcionó tan bien que, muy contenta, les agradeció vía Instagram.

“Atención, varias cosas… Debido a la demanda de llamados recibidos, quiero agradecerles de corazón. Los amo. Hace dos días que no como ni duermo, pero estoy feliz y hablando con todos”, expresó la mediática.

Sin embargo, hizo una aclaración: a partir de ahora, solo permitirá llamadas sin video. ¿Qué pasó? “Se imaginarán los degenerados que hay, no lo puedo creer… ¡un asco! Y lo mío es ‘hablando con Silvia’, pero familiar, como siempre lo hice… ¡Ni en teatro salía en bolainas! Nunca hice desnudos, no es lo mío”, sostuvo, contundente.

“Me gusta contarles lo que me piden, anécdotas, mi vida, que me hablen de cosas lindas y que me pregunten… Pero no cosas asquerosas”, siguió.

Además, les recordó a sus fans cuánto sale la llamada. “Precio de la llamada, $400. Por privado, te explico cómo hacerla. El CBU lo doy por privado”.

Y se despidió dedicándoles a sus seguidores un profundo mensaje: “Siempre dije que vivo por y para ustedes, son mi familia y solo quiero transmitirles alegría entre tanta tristeza. Lo que no puedo hacer desde la TV o el teatro lo hago por acá”.