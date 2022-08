La colombiana es políglota, habla seis idiomas, pero, Milan y Sasha tienen una estricta regla en casa para poder comunicarse

Shakira se ha dado a conocer a nivel mundial por su talento vocal, sus movimientos excepcionales de sus caderas y también por ser una mujer muy inteligente. La cantante, según el diario El Universo, tiene un coeficiente intelectual (IQ) de 140; es decir, solo 20 puntos menos que el genio Alemán, Albert Einstein.

SHAKIRA REVELÓ EL IDIOMA EN EL QUE SE COMUNICA CON SUS HIJOS: “INTENTO QUE NO ME HABLEN EN…”

Shakira habla seis idiomas a la perfección y fue a la universidad de California, de incógnita, donde estudió Historia de la Civilización Occidental. Asimismo, es egresada de la Universidad de Pennsylvania, de la carrera de Filosofía; es decir, no es una improvisada en lo que hace y sus hijos heredaron ese talento.

Hace poco, la cantante colombiana tuvo una entrevista con un periodista colombiano, cuyo material fue compartido en el canal de YouTube, Somos Shaki Fans. Allí, entre los temas que abordaron, estuvo la gran pregunta que muchos se hacen ¿Qué idioma hablan los hijos de Shakira?, pues tienen el castellano como lengua materna, viven en una ciudad donde el catalán es obligatorio y son hijos de un catalán, pero el inglés es el idioma universal.

“¿En qué idioma te comunicas con tus hijos?”, le preguntó el periodista a Shakira y la cantante respondió: “En castellano, la mayor parte del tiempo, pero a veces ellos me hablan en inglés”, comentó la artista. Lo que sí dejó claro, es que no le gusta que mezclen el castellano con el inglés, o le hablan en uno o el otro, pero no mezclado.

“Intento que no me hablan en spanglish. Intento que hablen en español o en inglés, pero a veces me hacen mezclas. Porque es lo más cómodo ¿No?”. Shakira agregó que para la mente humana es muy fácil hacer la mezcla, pues hay ciertas palabras que salen más natural en un idioma que en otro, mucho más si se trata del inglés, que es una lengua muy técnica.

Fue así como confesó que dentro del estudio de grabación, para ella le es más fácil hablar en inglés y no en castellano, pero fuera de él, su lengua materna, el castellano, toma la delantera y predomina.

Shakira confesó que su segunda lengua es portugués

Shakira en sí está hecha de una inmensa cultura. Nació en Barranquilla, Colombia, hija de madre colombiana y padre nacido en Estados Unidos con ascendencia libanés. Desde muy joven dejó ver sus capacidades intelectuales y sus dotes artísticos.

“Cuando tenía 18 años, haciendo giras en Brasil, aprendí el portugués, así que fue mi segunda lengua. Antes de aprender inglés, aprendí portugués y viajando por distintos países, Europa y el mundo, desarrollé un gusto por la cultura y los idiomas siempre son una parte importante de la cultura de un pueblo y cada que viajaba, quería empaparme de esa cultura”.

Las ganas de aprender y la fascinación por todo lo que está conociendo a su corta edad, debido a la música y sus giras, la cantante colombiana confesó que eso la incentivó a desarrollar la facilidad que tiene para aprender idiomas. Entre los idiomas que habla Shakira, está el alemán, francés, italiano y catalán.