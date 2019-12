Servini consideró inválidos a los arrepentidos porque no los grabaron ni filmaron

El fallo de la jueza María Servini de Cubría que sobreseyó al diputado Máximo Kirchner, al ministro del Interior Wado de Pedro y a Andrés Larroque en una causa derivada de “Los cuadernos de la Corrupción” donde se investigaba el uso de esos fondos para financiar campañas electorales puede ser la salvación de todos los investigados en la mega investigación judicial. Es que la jueza decidió archivar la denuncia que se desprendió del testimonio del arrepentido José López por la forma en la que tomaron los registros, que atentarían contra el espíritu de la ley que se votó en el Congreso en 2016.

Para esta decisión, Servini se basó expresamente en el dictamen que el fiscal Jorge Di Lello emitió el 25 de octubre pasado. Allí, argumentó de diversas maneras. En primer lugar recordó el artículo de la Ley del Arrepentido:

El art. 6 expresamente establece en su redacción: “Actos de colaboración. Registro. Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior.”, situación que no se advierte en la declaración de López, toda vez que el texto no lo dice, ni las constancias posteriores lo indican y no obran agregados en las actuaciones. (…) Con la inserción de la palabra “Registro” y de la frase la “…valoración de la independencia del medio técnico utilizado…” en las discusiones parlamentarias efectuadas por los legisladores al momento de discutir la sanción de la ley 27.304, queda a la luz la idea de que la recepción solo en forma escrita no era suficiente, pues de seguir esa modalidad en los testimonios donde alcanzaba con la intervención de un funcionario fedatario, nada habrían agregado los legisladores parlamentarios. Sin embargo lo hicieron expresamente, diferenciando así el ritual en el trámite.