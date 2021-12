Sergio Lapegüe: “Ahora viene el nido vacío”

En sus redes sociales, el periodista compartió un video donde relató cómo fue la despedida de Micaela Lapegüe.

Más allá de su rol como periodista de TN y eltrece, Sergio Lapegüe suele utilizar sus redes sociales para compartir momentos de la vida cotidiana. Hace algunas horas, expresó su emoción al contar que su hija, Micaela Lapegüe, se mudó sola. “Ahora viene el nido vacío”, reflexionó.

En el video se puede ver al conductor ayudándola a cargar las cosas en el auto mientras su esposa Bochi filma. “¿Se van juntos?”, le pregunta entre risas. Con humor, Sergio responde: “Sí, quiero averiguar que esté todo bien”. Acto seguido, Bochi le consulta a su hija como está viviendo el momento: “Yo contenta. Éste está como loco”.

Después de subir varias cosas al auto, el periodista se despide saludándola “hasta Navidad”. Tentada ella lo trata de exagerado: “Es en dos días”.

La carta de Sergio Lapegüe tras la mudanza de su hija

El periodista compartió la grabación con una emotiva carta. “Y Mica se fue nomás a vivir sola. Me podrán decir lo que quieran: ‘ya era hora’, ‘ya está grande’, ‘déjala crecer’, etc. Pero a mí me cuesta”, se sinceró.

“Es difícil soltar. Y eso que ya estoy empezando a desprenderme de lo que pensaba que era imposible”, sostuvo. Entonces destacó que todo es un aprendizaje, pero que si ella es feliz él también va a estarlo aunque la extrañe.

“Nosotros somos la familia del ‘siempre juntos’ y ahora viene la etapa del ‘nido vacío’. Es parte de un camino, que hay que transitar. Siento que Bochi está más preparada para esta etapa. Yo tengo que crecer…”, concluyó sentimental.