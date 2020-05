Sergio Berni recorrió territorio bonaerense

El ministro de Seguridad culminó una nueva recorrida por el interior de la provincia de Buenos Aires, donde mantuvo reuniones con varios intendentes en función de la pandemia del Coronavirus.

Sergio Berni, estuvo anoche en Saladillo, como cierre de una recorrida que incluyó los distritos de Bahía Blanca, Tornquist, Pigüé, Guaminí y Bolivar, con el fin de reunirse con las autoridades locales, comité de crisis y supervisar las tareas desplegadas para enfrentar la pandemia del Covid-19.

“El único control efectivo que existe es el control de conciencia de cada uno de los ciudadanos”, dijo el ministro y añadió: “estamos por el buen camino y es fruto de todos los argentinos.”

“Esto no es matemática, esto no es ciencia exacta, si bien no hay una experiencia acabada sobre la evolución sobre esta pandemia, todos sabemos que esto recién está por empezar”, finalizó el Ministro.

Uno de los dirigentes que acompañó a Berni fue Marcelo Montero, director provincial de Seguridad, a quien nombran como “el Monzó de Berni”, en alusión al ex presidente de la Cámara de DIputados de la Nación, Emilio Monzó, quien a pesar de ser un dirigente del macrismo mantenía muy buen diálogo con otros sectores. La relevancia de Montero tiene que ver con su relación con los intendentes de extracción radical que visitó Berni, ya que el funcionario es un histórico dirigente del partido centenario y fundador de Radicales para la Victoria.

Por Alejandro Salomón