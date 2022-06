Sergio Berni: “el kirchnerismo se alejó de sus bases”

El ministro de Seguridad bonaerense volvió a elevar sus críticas hacia el Gobierno de Alberto Fernández y le reclamó “cambiar su equipo económico”. También explicó su enfrentamiento con La Cámpora.

Pese a haberse alejado del kirchnerismo sigue formando parte del gobierno del Frente de Todos que encabeza Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, pero Sergio Berni se mantiene firme en su mirada crítica de la gestión del Poder Ejecutivo Nacional. El responsable de la seguridad bonaerense utilizó una metáfora futbolera para plantear que deben dejar su cargo el ministro Martín Guzmán y su equipo económico.

El funcionario provincial responsabiliza a Alberto Fernández por la crítica situación económica que atraviesa el país y sostiene que “el reclamo generalizado es que cambie su equipo económico que hasta ahora no ha dado resultados”. En diálogo Animales Sueltos (América), al ser consultado sobre si se debería pedirle la renuncia a Guzmán, Berni respondió: “A esta altura, mas que el problema de los jugadores es el técnico. Pero estamos perdiendo por goleada y hay que cambiar jugadores”.

De esta forma, el titular de la cartera de Seguridad -que sostiene que “Argentina es un país sin rumbo” y “sin ningún tipo de conducción firme”- echa más leña al fuego en la interna del Frente de Todos. A dos años y medio de iniciado el Gobierno, Berni reconoció que con Alberto Fernández “era inevitable que termináramos de esta manera”.

Al recordar los cuestionamientos públicos que expresaba Fernández a Cristina Kirchner cuando estaban enfrentados, antes de que el peronismo unificado convergiera en el Frente de Todos, se preguntó: “¿Por qué pensamos que podemos tener éxito cuando uno de los problemas de nuestra clase media es que su sueldo se le licua como helado en verano cuando sabemos que el Presidente durante la época de Cristina fue un gran crítico de enfrentar la custodia de los precios? Decía que el problema de la emisión generaba inflación y ahora utiliza la misma receta por la cual renegaba”. “Cuando uno tiene estas contradicciones los resultados son estos”, agregó.

“Nadie lo quiso ver. Argentina tiene una dependencia muy de agacharse frente al poder. ¿Nadie vio las contradicciones que tuvo durante los últimos años de su vida? ¿Cómo no íbamos a terminar así? Es de manual”, enfatizó.

Berni cuestionó la visita del Presidente a Milagro Sala

El ministro de Seguridad bonaerense señaló que si bien no se puede juzgar el hecho de “ir a dar una palabra de aliento a una persona que está internada”, puso la lupa sobre la visita de Alberto Fernández a Sala en un momento en el que “Argentina está atravesando un momento crítico”: “Que el Presidente vaya cualquier día es un acto humanitario pero también hay una agenda que hay que cumplir”.

Sobre la dirigente de la Tupac Amaru remarcó que tiene “sentimientos encontrados”, ya que considera que “fue tremendo lo que hizo en materia de viviendas y barrios populares” pero la señala como la responsable de que en Jujuy perdiera el peronismo y llegara al poder el gobernador radical, Gerardo Morales. “Tengo que reconocer que armó un problema político muy grande, Milagro Sala lo enloqueció a Fellner (Eduardo), le tomaba todos los días la Casa de Gobierno y la gente se cansó”, opinó.

Su vínculo con Cristina Kirchner y la relación con La Cámpora

En medio de la interna del oficialismo, Berni reafirmó que está fuera del kirchnerismo y que tiene “cero relación con Cristina” en el aspecto político, aunque “afectivamente” respeta la “trayectoria, vocación política y capacidad de conducción” de la vicepresidenta. “Tengo un aprecio personal por ella pero tengo una visión táctica distinta”, explicó.

“Tengo mucho afecto por Cristina, pero no soy como otros que un minuto antes de irse decían que era la mejor del mundo y después pasó a ser la peor… no soy Alberto Fernández que la re puteó durante seis años y después ‘fue la mejor’ porque lo eligió como presidente”, agregó poniendo nuevamente al mandatario como su blanco.

Berni expresa tal enojo contra el kirchnerismo que admitió que “menos en La Cámpora” “calza” en cualquier otro espacio político. El ministro ahondó sus críticas para la organización conducida por Máximo Kirchner y expresó que “individualmente son grandes personas pero en conjunto atentan contra los propios”.

“La Cámpora prefirió construir con aquellos que durante años los humillaron, en vez de acompañar y ser acompañados por aquellos que pensamos igual. No me llevo mal personalmente con ninguno, el problema es que construyeron destruyendo a la propia tropa kirchnerista y peronista”, argumentó dejando en claro que se trata de una disputa política y no de índole personal.

“No es que me fui del kirchnerismo, el kirchnerismo se alejó de sus bases, de la clase media, se rodeó de los mismos traidores que denostaban contra ellos mismos. Prefirieron construir con aquellos que cinco minutos antes del cierre de listas decían que tenían que ir presos. ¿Qué país podes construir así?”, lamentó.

Pensando en 2023, el ministro de Seguridad estima que “habrá una recomposición” del Frente de Todos y de Juntos Por el Cambio, que no cree “en la tercera vía” y que “la batalla Cristina-Macri está agotada”. Pero aclaró que la vicepresidenta “en elecciones presidenciales es imbatible en la provincia de Buenos Aires”.