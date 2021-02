Sergio Berni criticó el reclamo de un grupo de policías bonaerenses: “Disputan una caja millonaria, la sindicalización”

El ministro de Seguridad expresó que además que se está reformando un “sistema policial caduco, viciado hasta en sus procedimientos”.

El gobernador Axel Kicillof remarcó este miércoles, tras la desafectación de 400 efectivos de la Policía Bonaerense que participaron de la rebelión de septiembre pasado, que se está cumpliendo el compromiso asumido de incrementar los salarios de la fuerza. En ese sentido, el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, apuntó contra las convocatorias a una nueva rebelión que circularon en los últimos días, dijo que son organizadas por exuniformados “exonerados por ladrones” que disputan la “caja millonaria” de la sindicalización y advirtió que, frente a esto, no se va a “hacer el distraído” ni “barrer la mugre abajo de la alfombra”.

Durante un acto de entrega de patrulleros en Florencio Varela, Kicillof celebró la transformación de la fuerza policial que está llevando adelante la provincia. “Estamos invirtiendo en patrulleros, en comunicaciones. Estamos equiparando los salarios con las fuerzas federales”, repasó. Como contraparte, aclaró, el gobierno pide algo “muy sencillo: dentro de la ley, todo; afuera de la ley, nada (…) Nosotros nos comprometimos y estamos cumpliendo. Esperamos exactamente la misma conducta de nuestra fuerza policial“.

Luego de detallar los esfuerzos realizados en este último tiempo para mejorar las condiciones de trabajo de los uniformados, el gobernador se diferenció de su antecesora, María Eugenia Vidal. En ese marco, recordó que la ex mandataria mantenía a la Policía Bonaerense con “sueldos bajos, sin instrumentos de trabajo, pero mucha publicidad, mucho cartel, mucha propaganda, mucho periodismo cómplice, pero nada en la realidad”.

“Se llenó la boca con el discurso de la seguridad y prometió subirle los sueldos a la fuerza, equiparla. Podemos decir que de lo que prometieron no hicieron nada”, lanzó Kicillof, quien denunció que la gestión de Vidal “dejó patrulleros que eran un depósito de chatarra”.

Fue Sergio Berni, sin embargo, quien se refirió de forma directa a las protestas policiales convocadas para este jueves, a las que calificó como “un intento de desafiar nuestra Constitución, nuestras leyes, los reglamentos policiales”. Y puntualizó, para no incluir a todes en la acusación: “Me refiero a este grupo minúsculo de personas que basándose en el anonimato y utilizando las redes sociales empujan o intentan empujar a aquellos incrédulos a desafiar y violar permanentemente nuestra Constitución”.

Según Berni, “muchos de ellos son ex policías exonerados por ladrones“. “¡Había que echar en los noventa a policías por ladrones, eh!”, iroizó luego. Estos exuniformados, continuó, “intentan generar rebeldía, pero no les dicen la verdad (a la gente), no les dicen que lo que están disputando es una enorme caja, una caja millonaria que intentan hacerse por la sindicalización policial”, algo que “la Justicia ya dijo que es inviable”, manifestó el titular de la cartera de Seguridad.

Los miembros de ese sector, subrayó el funcionario, “no sólo desafían a un gobernador (Axel Kicillof), sino a cada uno de los ciudadanos” mediante un “sistema policial caduco, viciado hasta en sus procedimientos”. A “esos hombres y mujeres que tanto reclaman”, cuestionó, “no los escuché alzar la voz en los cuatro años que pasaron cuando el gobierno de la provincia anunció aumentos faraónicos y no sólo no los cumplieron, sino que les ataron los sueldos a los de los docentes“.

“Cuando asumimos, tenían un 30 por ciento de pérdida de poder adquisitivo. A esos que llaman a la rebelión no los escuché. ¿O será que su silencio tenía precio? No escuché a todos los voceros de las redes alzar la voz por estas condiciones laborales durante los cuatro años pasados”, insistió.

Frente a este grupo, aclaró el funcionario, hay uno mucho más grande de “policías con vocación” que son los que “están en la calle” y “juraron defender con su vida los bienes y los derechos de los habitantes”. Y concluyó, en ese sentido: “necesitamos una Policía con verdadera vocación de servicio y no sólo como mera fuente de trabajo”.