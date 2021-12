Será obligatoria la vacunación contra el coronavirus en varios países europeos

Varios países europeos, entre los cuales Alemania, Austria y Grecia, tienen previsto hacer obligatoria la vacunación contra el Covid-19 a partir de principios del próximo año para al menos una parte de la población. El ministro de Salud, Olivier Véran, explicó el miércoles que esa “no es la elección que ha hecho Francia”. Se trata de una medida tan controversial como divisoria.

Con la actual quinta oleada de Covid-19 y la variante Ómicron, que amenaza con desbancar a la variante Delta en cuanto a contagios a principios del próximo año, se está planteando la cuestión de la vacunación obligatoria en varios estados europeos.

Hasta ahora, tres países han decidido seguir este camino, empezando por Austria. Alexander Schallenberg, hasta el jueves canciller interino de la nación, señaló el 19 de noviembre que “a pesar de los meses de persuasión, no hemos conseguido convencer a suficientes personas para que se vacunen”. El 66% de la población tenía el calendario de vacunación completo a mediados de noviembre. Y en vista de ello, según el político, “aumentar la tasa de vacunación a largo plazo es la única manera de romper este círculo vicioso”, aseveró.

Por ello, Austria tiene previsto aprobar un proyecto de ley que hace obligatoria la vacunación a partir del 1 de febrero de 2022 y que prevé multas de hasta 7.200 euros para las personas que se nieguen a vacunarse.

Alemania, donde más de 10 millones de personas no están vacunadas, también ha decidido utilizar esta medida política: se presentará un proyecto de ley en el Bundestag a finales de año, y se espera que la vacunación obligatoria se aplique en febrero-marzo de 2022.

El socialdemócrata Olaf Scholz, quien se prevé sea el nuevo canciller de Alemania desde el próximo 8 de diciembre, dijo el 1 de diciembre que estaba personalmente a favor de esta medida, que también incluiría sanciones económicas para quienes no cumplan con la vacunación.

Grecia anunció el 30 de noviembre que la vacunación será obligatoria para los mayores de 60 años a partir del 16 de enero, bajo pena de una multa de 100 euros al mes hasta que se vacunen. “Este es el precio que hay que pagar por la salud”, dijo el primer ministro Kyriakos Mitsotakis, mientras que medio millón de griegos a los que se dirige la medida aún no han sido vacunados.

Además de estos tres países, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el 1 de diciembre que era “apropiado y razonable tener ahora este debate” sobre la vacunación obligatoria, y añadió que se trataba de una “posición personal” y que era una decisión de los Estados miembros de la UE.

¿Vacunación obligatoria para “reducir drásticamente la circulación” del Covid-19?

Aunque dijo que “comprende” que “algunos países se planteen la cuestión”, el ministro de Sanidad, Olivier Véran, afirmó el 1 de diciembre que Francia “no ha optado” por la vacunación obligatoria. “El 75% de la población francesa ha sido vacunada en su totalidad a principios de diciembre, una cifra que sigue siendo demasiado baja para una posible inmunidad colectiva, estimada teóricamente en un 85% de personas protegidas de los efectos de la variante Delta.

Sin embargo, Francia estableció el pasado mes de septiembre la obligatoriedad parcial de la vacunación para los profesionales de los hospitales y las residencias de ancianos, los bomberos, determinados militares y los profesionales y voluntarios que trabajan con personas mayores, incluso a domicilio.

Pero extender esta obligación a toda la población podría “reducir drásticamente la circulación del virus”, según la epidemióloga Catherine Hill, contactada por France 24. “Las personas no vacunadas tienen muchas más probabilidades que las vacunadas de contraer el Covid-19”, añade. Una constatación que también hizo el Drees, departamento de la administración pública central francesa, el 3 de diciembre: “El número de acontecimientos relacionados con Covid-19 (pruebas positivas, hospitalizaciones, muertes) es mucho más elevado para las personas no vacunadas que para las vacunadas de un tamaño de población comparable”.

Desde hace varios meses, el Ejecutivo ha convertido el pase sanitario en el eje de su estrategia contra el Cóvid-19 para reducir la circulación del virus, pero esto “no es suficiente”, según Catherine Hill, que recuerda que a 2 de diciembre “5.700.000 personas mayores de 12 años no han sido vacunadas” en Francia. “Si las personas que no están vacunadas ya no pueden ir a trabajar o tomar el transporte”, dijo, “entonces se verán obligadas a vacunarse”.

‘Muchas personas mayores no se han vacunado porque no se pueden mover’

Aplicar la vacunación obligatoria además de la tarjeta sanitaria “molestará a todo el mundo sin ninguna razón”, afirma otro epidemiólogo contactado por France 24: “Las personas que no están vacunadas representan un porcentaje muy pequeño de la población francesa y no conseguiremos atraparlas. No es la vacunación obligatoria la que cambiará la dirección de la epidemia”.

Sigue existiendo un problema de salud entre los no vacunados: las personas de 60 años o más, que son en su mayoría las más expuestas a formas graves de Covid-19. En Francia, el 86,6% de este grupo de edad estaba totalmente vacunado el 3 de diciembre, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Esto sitúa al país en una posición intermedia entre los 27 países de la UE, muy lejos del podio de Irlanda (100%), Portugal (99,7%) y Dinamarca (99,1%).

“No hemos intentado vacunar a la gente en casa de forma sistemática: hay muchas personas mayores que no se han vacunado porque no se pueden mover, así que hay un problema grave”, explica Catherine Hill. El otro epidemiólogo contactado por France 24 también está de acuerdo: “Lo que todavía no se ha hecho suficiente es ir a buscar a los adultos mayores y facilitarles la vacunación”, dice, antes de concluir: “Luego si alguien de 70 años quiere quedarse en casa sin vacunarse, ¿qué podemos hacer?”.

Fuente: France24