Se suspendió la Liga Nacional de Básquet por un brote de coronavirus

El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación le solicitó a la organización tomar la medida. Veintiocho jugadores y ocho árbitros fueron contagiados

El Ministerio de Turismo y Deportes dispuso este miércoles la suspensión de la Liga Nacional de Básquet (LNB), a partir de la creciente cantidad de contagios de coronavirus en los planteles y las delegaciones de árbitros, con casi cuarenta casos en total. La competencia había arrancado el pasado 4 de noviembre, organizada en dos “burbujas”: los diez equipos de la Zona Sur se alojaban en un mismo hotel y competían en el estadio de Obras mientras que los diez de la Zona Norte también compartían hospedaje y jugaban en el estadio de Ferro. En ambas hubo brote.

Desde la semana pasada que empezaron a conocerse los casos y las fallas en la burbuja que dispuso la Confederación Argentina de Básquetbol junto a la Asociación de Clubes de Básquetbol. Desde el fin de semana, la situación se salió de control, pese a que tanto martes como miércoles se disputaron las fechas tal como estaban planificadas. Al ver la situación, Matías Lammens decidió intervenir y ordenar la suspensión a través de una carta dirigida a Fabián Borro, titular de la CABB: “Como es de público conocimiento y ha llegado a la atención de este Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, existe una creciente confirmación de casos positivos de COVID-19 en todos los equipos que forman parte de la competencia: así lo confirman los Comunicados Oficiales del Comité de Crisis conformado por la Confederación Argentina de Básquetbol y la Asociación de Clubes de Básquetbol”.

La ola masiva de contagios en equipos de la Liga Nacional comenzó la semana pasada, cuando se tomó conocimiento de que tanto Gimnasia de Comodoro Rivadavia (8 casos) como Argentino de Junín (8) no podían presentar sus equipos en la competencia en la Zona Sur, en virtud de que no disponían con el mínimo personal como para saltar a la cancha. También hubo contagios en los planteles de Bahía Basket (1), Peñarol de Mar del Plata (2) y Boca Juniors (1), de acuerdo a lo indicado por los respectivos departamentos de prensa de cada una de las instituciones. El martes también se supo de casos positivos en coronavirus de equipos que actúan en la Conferencia Norte, que tiene lugar en el gimnasio Héctor Etchart, del club Ferro Carril Oeste. Así, Regatas Corrientes (1), La Unión de Formosa (1), Oberá Tenis Club (1), Olímpico de La Banda (1) y San Martín de Corrientes (1) fueron algunas de las instituciones que hicieron público que tenían en sus equipos casos positivos de COVID-19. Pese a lo anunciado, la competencia siguió con normalidad tanto ayer como hoy, miércoles. “Estas advertencias sugieren una falta al cumplimiento de las condiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria Nacional y suponen un llamado de atención para definir nuevas medidas que salvaguarden la salud no sólo de los involucrados en la competencia deportiva, sino también de la población en general”, dice el texto de Lammens.

Según afirma la Agencia Télam, una nómina de árbitros fueron hisopados y también arrojaron “resultado positivo” en coronavirus: hay ocho árbitros aislados y uno de ellos está internado con neumonía. La Liga, apenas el tercer deporte de equipos que retomó su actividad junto al fútbol masculino y el automovilismo, deberá volver al comienzo: presentar un nuevo plan de actividades y protocolos que sea aprobado por el Ministerio de Salud para intentar salvar la temporada.