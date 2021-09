Se filtró un video del cumpleaños de Amalia Granata en plena cuarentena: perreo sin distanciamiento ni tapabocas

La precandidata a senadora nacional por Santa Fe argumentó que se trata de una operación política y detalló el contexto del festejo.

Un nuevo escándalo con ecos del “Olivosgate” protagonizado por Amalia Granata amenaza ahora con detonar el final de la campaña de Federico Angelini, el candidato de Macri y Larreta para senador de Santa Fe, que se presenta en la boleta junto a la mediática modelo.

El escándalo estalló este martes cuando trascendió un video del festejo por los 40 años de Granata, el pasado 26 de febrero, en medio de la cuarentena. En el video se ve a Granata junto a Yanina Latorre y Luli Fernández, practicando el famoso “perreo” que popularizó el reggaetón, junto a tres acompañantes.

Las imágenes no dejan dudas: la actual diputada provincial pro vida y sus amigos violan todos los protocolos sanitarios que regían para esa fecha. Están en un lugar cerrado, son por lo menos once, no usan barbijo ni mantienen la distancia social, algo imposible por otra parte en ese estilo de baile.

El periodista Marcelo Polino, conductor del programa en el que Granata es panelista, también formó parte del festejo. Las normas de ese momento permitían reuniones familiares en lugares cerrados de hasta 10 personas, pero manteniendo los cuidados necesarios para evitar contagios.

La diputada provincial y ahora precandidata a senadora nacional por Santa Fe, que hace años vive en Buenos Aires, generó polémica en más de una oportunidad durante la pandemia. Férrea opositora a la administración de Alberto Fernández, Granata criticó cada medida de confinamiento.

Hasta llegó a escribir notas de opinión donde acusó a “los políticos” de vivir en torres de marfil aislados de la realidad y se preguntó: “¿En qué momento de la historia argentina nuestros dirigentes confundieron el hecho de que somos una tierra privilegiada con ser una tierra de privilegios?”.

De todas las sesiones de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Granata estuvo de forma presencial en solo seis desde que asumió, a pesar de que como presidenta de bloque debía estar en el recinto. Sus pares aún recuerdan cuando marchó a Olivos reclamando la apertura de las escuelas cuando en Santa Fe hacía mas de un mes que se habían retomado las cases presenciales en burbujas.

Granata junto a Yanina Latorre, Luli Fernández y Marcelo Polino en su festejo de cumpleaños.

Este nuevo escándalo pegó fuerte al interior de la boleta que comparte con Federico Angelini, un vínculo que hace semanas que venía complicado. Fuentes al tanto de la situación, confirmaron a LPO, que la situación de extrema tensión entre ambos candidatos quedó en evidencia en la reciente visita de Macri a Rosario. En el acto fue notable la ausencia de la panelista. En ese momento, en el entorno de los candidatos dijeron que no participó porque “Amalia tenía agenda comprometida en Rafaela que no podíamos dar de baja”.

De hecho, hace semanas que los candidatos no se muestran juntos y la panelista decidió hacer campaña por su lado: “toda la estructura que Angelini decía tener es todo verso, no tiene nada y junto mas gente yo que él”, se vive quejando la diputada provincial.

Por otro lado, los candidatos a diputados tampoco colaboran. Es que el economista Luciano Laspina que encabeza y el ex canciller Jorge Faurie nacieron en Santa Fe pero hace años que viven en Buenos Aires como Granata y viajan poco y nada a la provincia.

El tema no es menor ya que Juntos por el Cambio enfrenta una interna muy competitiva con cuatro listas potentes donde además de Angelini y Granata, rivaliza a senador el ex intendente José Corral junto al candidato a diputado, el concejal de Rosario Roy López Molina.

En otra lista compite la ex periodista Carolina Losada que fue noticia en las últimas horas por viralizar el video “Se que estas muy caliente”, y finalmente está la nómina que empuja Martín Lousteau, con el ex ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.

Según los últimos sondeos, las cuatro listas se sacan pocos puntos entre sí que en algunos casos la diferencia es menor al rango de error de la encuesta.