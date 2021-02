Se enamoró del novio de su hija embarazada y se escapó con él mientras ella daba a luz

La mujer tiene un amorío con su yerno desde hace meses y se lo reveló luego del nacimiento de su segundo nieto.

Insólita historia la que ocurrió en Inglaterra. Jess Aldridge, una mujer de 24 años, estaba dando a luz a su segundo hijo mientras que su madre se escapó con su marido. Posteriormente, descubrió que ambos tenían un amorío desde hacía mucho tiempo.

Luego del parto, la joven se dio cuenta de que la abuela de sus hijos, Georgina, había huido con su marido. Tras difundirse la historia, ella habló con el medio británico The Sun, donde contó lo dolida que está por toda la situación. “Es la máxima traición. Una espera que la abuela se enamore del bebé, no del padre”, dijo.

Jess y Ryan Shelton tuvieron una relación durante tres años, conviviendo casi desde el día uno. En septiembre de 2019 nació la primera hija de la pareja y, pocos meses después, ella volvió a quedar embarazada. Como el departamento les quedó chico, debieron mudarse a casa de su madre.

Allí comenzó todo. “Por lo general tomaban Bacardi y se reían juntos. Bromeaban en la cocina todas las noches mientras Eric (el esposo de su madre, de 56 años) y yo estábamos en el sofá viendo televisión. Un día, sospechando, los enfrenté, pero cuando les pregunté lo negaron todo”, aseguró.

Sin embargo, ese miedo se terminaría confirmando el pasado 28 de enero. Minutos después del parto, su marido se fue del hospital con la excusa de que “estaba cansado”. La joven estuvo tres días en la clínica y Ryan la acompañó solo en esos segundos posteriores al nacimiento del bebé.

Tras volver a su casa, Jess descubrió la escabrosa relación en boca de ellos. Ryan y Georgina admitieron estar enamorados y, además, le contaron que vivían juntos desde hacía un largo tiempo. “Fue una gran patada en los dientes para mí, ellos lo habían estado planeando todo durante mi embarazo. Mi padre está devastado”, relató.

“Ellos ponían excusas para pasar tiempo juntos y me dejaban sola en casa. Lo que han hecho es repugnante y vil. ¿Cómo se supone que voy a explicarles a todos que el padre de los niños y su abuela están en una relación? No puedo creer toda esta locura”, concluyó.

La palabra más esperada

Luego de toda la polémica y el aluvión de críticas que recibieron, Georgina Aldridge dio la cara. La madre de la joven sostuvo, sin ningún tipo de remordimiento, que “estas cosas pasan”.

Quien también salió a enfrentarse a los comentarios fue el propio Ryan. El hombre sostuvo que “no le importa lo que piensen los demás” y hasta reveló que ya cambió su estado en Facebook, contándole al mundo de su amor por la señora. “Las opiniones de otras personas no me molestan en lo absoluto. Yo sé lo que pasó. Hay dos bandos en cada historia y yo sé que la buena es la nuestra”, dijo en The Sun.