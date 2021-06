Se derrumbó un edificio de doce pisos en Miami y hay 4 argentinos desaparecidos

El hecho se produjo durante la madrugada entre las calles 88 y Collins Avenue en Surfside, cerca de Miami Beach. Los rescatistas trabajan para encontrar sobrevivientes.

Un edificio de 12 pisos ubicado en la avenida Collins y la calle 88, en el barrio de Surfside de Miami Beach, se derrumbó parcialmente esta madrugada a las 2 am (hora local). Cientos de rescatistas y equipos de emergencia de la ciudad trabajan en el lugar. Las autoridades aún no han informado cuántas personas resultaron heridas, pero se pudo escuchar a un bombero en el lugar diciendo que hay múltiples víctimas. En redes sociales circulan imágenes de los bomberos rescatando a un niño entre los escombros. Un testigo publicó imágenes de las secuelas del incidente en las redes sociales. Dijo que se había alojado en un hotel al otro lado de la calle y tuvo que ser evacuado después del colapso. “Pude ver probablemente un tercio, si no la mitad del edificio, literalmente colapsado”, dijo.

El área alrededor de la calle 88 y las avenidas Collins y Harding está cerrada por varias cuadras, y docenas de camiones de bomberos y vehículos de rescate participan del operativo. El edificio está a una cuadra al norte de los límites de la ciudad de Miami Beach, cerca del North Beach Oceanside Park (al sur) y Bal Harbour (al norte), una zona de condominios y hoteles de cinco estrellas sobre la playa. La construcción colapsada es parte de Champlain Towers, un condominio junto al mar construido en 1981 con más de 100 unidades habitacionales.