Se cerró el Concejo Deliberante Estudiantil de Junín

Con la participación de familiares, concejales y autoridades políticas y educativas, se realizó el cierre del Concejo Deliberante Estudiantil, que se lleva a cabo con el objetivo de promover la participación y el interés de los jóvenes en las problemáticas de la ciudad, teniendo en cuenta a la política como forma de transformar la realidad, y buscando el conocimiento al respecto de la complejidad de los actos legislativos y de gobierno.

Al respecto, Orlanda D´Andrea, directora de Educación, dijo: “Este ejercicio democrático que hacen los jóvenes es muy bueno ya que ellos tienen una mirada más allá de lo que lo podemos hacer los adultos. Celebro que este cierre se haga de manera presencial porque era algo muy necesario y más en las escuelas. Y que sea en el recinto y todos de manera presencial es algo que se festeja”.

Por su parte, la concejal Melina Fiel, presidente de la comisión de Cultura y Educación, manifestó: “Para nosotros es un orgullo poder tener la cantidad de jóvenes que tenemos hoy en medio de una pandemia. Los primeros cuatro encuentros los hicimos virtuales y hoy estamos haciendo el cierre de manera presencial. Y a pesar de que la escuela regresó más tarde, se sumaron una gran cantidad de chicos a este proyecto que es extracurricular y que deriva en una mirada fresca de los jóvenes sobre los temas de la ciudad”.

“Además, presentan proyectos que luego ingresan al recinto para ser tratados y luego ejecutados por el poder ejecutivo. Hoy contamos con presencia de chicos de escuelas públicas y privadas y de cada uno de los pueblos del partido de Junín. Es un orgullo tener a tantos chicos comprometidos en la ciudad y en el partido. Esperamos el año que viene poder llevarlos adelantes”, explicó Fiel

Para finalizar, Juanita Picchi, del Colegio Padre Respuela, expresó: “Me pareció una experiencia nueva e innovadora que no sabíamos mucho y que resultó una idea muy buena. Además, estaba el tema del Covid y no sabíamos cómo iba ser. Los profesores y las escuelas estuvieron a disposición para poder llevar a cabo esta iniciativa. También aprendemos mucho de los que necesitamos no solo de la ciudad sino como partido y esto nos permite tener una mirada mucho más amplia. Superó mis expectativas y es algo que recomiendo a todos los chicos. La mirada de los jóvenes es muy importante ya que somos de otra generación y queremos innovar con diferentes cosas. Y que los concejales nos den una oportunidad, representa que nos tienen en cuenta”.