Se casa Rocío García, ex pareja de Máximo Kirchner

Te queres casar conmigo?? Te lo@propongo en este día tan especial y de tanta lucha! Porque amarnos libremente NO FUE MAGIA! Gracias a todos los que nos bancan todos los días! Y la verdad que nunca imaginé proponer casamiento! Pero el amor es amor! Y para todos los que aman háganlo libremente ! No es pecado enamorarse!❤️ @peguita87