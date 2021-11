Schiaretti acusó a Fernández de “chocar” el país y recibió una respuesta: “Fueron tus amigos”

El gobernador de Córdoba remarcó nunca haber visto “en ningún lugar que el vicepresidente tenga más poder que el presidente”. La respuesta del presidente no se hizo esperar.

El presidente Alberto Fernández respondió este miércoles 3 de noviembre a las críticas del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, remarcando que “fueron sus amigos”, en alusión al gobierno de Cambiemos, quienes “chocaron” a la Argentina.

“Los que chocaron el país son los amigos de Juan Schiaretti”, lanzó Fernández en un encuentro con Juan Manzur, Eduardo “Wado” de Pedro y más de 100 intendentes ligados al oficialismo. Dicha reunión tuvo lugar en la provincia que preside Schiaretti.

Las declaraciones del presidente se producen luego de que el gobernador cargase contra el Gobierno en el cierre de un acto de campaña con la candidata a senadora nacional de Hacemos por Córdoba, Alejandra Vigo, y en recientes entrevistas.

Durante la celebración, aseguró que tanto el segundo mandato de Cristina Kirchner como el de Mauricio Macri “han sido un desastre” y reforzó así su discurso anti-grieta de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

“Ninguno de los porteños dice nada de la economía porque los dos últimos gobiernos han sido un desastre. Sólo generaron pobreza, miseria y desempleo. Por eso no hablan y sólo se insultan”, agregó Schiaretti a continuación.

Finalizando con su discurso, fue contundente y opinó que “los últimos dos gobiernos nacionales chocaron el país” y que “va siendo ahora de las provincias y el interior puedan tomar las riendas de un país que está totalmente destrozado”.

Asimismo, en una entrevista grabada con el diario La Voz, sostuvo: “Nunca vi en ningún lugar que el vicepresidente tenga más poder que el presidente. Es una situación inédita en la Argentina. espero que no desbarranque. Lo deseo fervientemente“.

Luego, el gobernador de Córdoba aclaró que “el fracaso económico de Cambiemos posibilitó que, mediante el voto popular, vuelva el kirchnerismo. Hoy tiene un empate de debilidades. Son dos fuerzas que ya han fracasado gobernando”.

Desde el entorno de Fernández, quien también se pronunció fue el senador Carlos Caserio, que rechazó los cuestionamientos: “El discurso aislacionista del gobernador no se condice con la realidad. Córdoba no es una isla, no es discriminada y no está sola”.

Bajo la misma línea, advirtió: “Si queremos trabajar por la provincia y defender lo que es justo, debemos dejar atrás los gritos y las mentiras. Además, hay que tener en cuenta que fue verdaderamente el macrismo fue el que hipotecó el futuro del país”.