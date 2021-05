Sanidad animal: Rodríguez se reunió con autoridades de CAPROVE

El ministro Javier Rodríguez mantuvo un encuentro virtual con representantes de la Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios (CAPROVE) para coordinar trabajos en conjunto. Tras el encuentro, el titular de la cartera agraria aseguró que “la sanidad es un eje de trabajo fundamental en la provincia de Buenos Aires”.

“Cuando analizamos los diferentes factores que hacen a la productividad, vemos que en la provincia de Buenos Aires tenemos un muy buen nivel en genética, también en materia de alimentación, y si bien entendemos que hay algunos elementos a mejorar en manejo de rodeos, creemos que el eje principal para aumentar la productividad está en el sector sanitario”, destacó el ministro.

En ese sentido, el titular de la cartera agraria remarcó la importancia de los diferentes programas que lleva adelante la Provincia, como el Plan de Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual y las campañas de vacunación contra el Carbunclo bacteriano.

“La sanidad es un eje de trabajo fundamental en la provincia de Buenos Aires y, desde el Ministerio, identificamos que la prevención de venéreas es un factor sumamente significativo; por eso, ya desde el año pasado trabajamos mucho este tema, además de la prevención de Carbunclo”, señaló Rodríguez.

Este año, en el marco del Plan de Prevención de Enfermedad de Transmisión Sexual en bovinos, se realizó una ampliación en la red de laboratorios que realizan análisis de venéreas de forma gratuita para los productores según la cantidad de animales que posea.

Además, el ministro indicó que “el plan incluye un incentivo a los productores de menor escala a través de créditos a tasa subsidiada para reposición de animales que hayan dado positivo en los test de enfermedades de transmisión sexual”.

“Desde el Ministerio también planteamos el debate con los productores sobre la posible obligatoriedad de los análisis de venéreas porque nos parece fundamental avanzar en materia sanitaria y productiva, al mismo tiempo que fortalecemos las tareas de difusión en esta materia para llegar a cada uno de ellos”, destacó.

El presidente de CAPROVE, Juan Scally, agradeció el encuentro y coincidió en la “importancia de la difusión de las herramientas y mecanismos de prevención de diferentes enfermedades que pueden afectar al ganado, porque es lo que va a permitir alcanzar una mayor cantidad de kilos de carne para abastecer el mercado interno y para exportación”.

En tanto, el vicepresidente de la entidad, Juan Carlos Aba, presentó un informe de diagnóstico sobre los problemas sanitarios en la producción bovina y señaló que “las pérdidas por sanidad a nivel nacional alcanzan un valor del 20%”. Asimismo, detalló que según los datos que manejan desde la entidad, “hay subuso de las herramientas sanitarias”. “Por eso son fundamentales los programas integrales de sanidad y vemos con agrado que la Provincia de Buenos Aires entiende la importancia de los factores sanitarios y trabaja en esa línea”, indicó.

Finalmente, Rodríguez celebró el intercambio con los representantes de la Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios y concluyó: “Si bien hoy nos centramos en los problemas que evidenciamos en el ganado bovino, no tenemos que descuidar la sanidad de otras especies para no dejar atrás la producción ovina y porcina, porque aunque no tengan grandes problemas sanitarios también podemos trabajar de forma articulada en esas producciones”.

Acompañaron al ministro, la Subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain; la Directora provincial de Ganadería, Paula Rodríguez Guerrero; y el Director provincial de Carne Vacuna, Aviar, Porcina y Otras, Marcos Pérez Visñuk.