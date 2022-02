Sabrina Artaza habló sobre su mala experiencia con Fabián Gianola

La hija de Nito Artaza contó detalles de su vínculo con el actor durante el tiempo que compartieron en la obra Entretelones. Mirá el video.

A comienzos de febrero, Nito Artaza contó que su hija Sabrina fue víctima de acoso por parte de Fabián Gianola. Esto ocurrió en 2018, cuando ambos eran parte del elenco de la obra teatral Entretelones.

“Mi hija hace tres semanas me escribió por WhatsApp y me dijo que quería que lo supiera yo primero… Dijo que cuando trabajaron juntos ella se sintió muy incómoda. Me parece que son cuestiones que hay que resolverlas en la Justicia, no hay que dejarlas pasar. Yo sentí mucha bronca. Mucha indignación. Me dijo que había que ubicarlo permanentemente”, dijo el cómico en un enlace con Intrusos (América).

Artaza renunció a la obra porque tenía programado un viaje a Francia con su pareja -de hecho, aun vive en el país europeo- y fue reemplazada por Fabiola Yáñez, la actual Primera Dama. Y ahora fue ella misma quien habló del tema, también en el programa que conduce Florencia de la V.

“Todos los días escucho la radio y veo los programas de Argentina, porque extraño. Empecé a ver lo que sucedía con los testimonios y las denuncias que se empezaron a hacer contra Fabián. Y un día, me empezó a doler la panza, me sentía mal, como con un nudo en el estómago. Y viendo una nota de él, me di cuenta de que era eso lo que me estaba afectando. No lo quería hacer tan público, digamos. Pero sí aunque sea para sentirme mejor -y de hecho me sentí mucho mejor-, entonces le escribí un mensaje a mis compañeros de Entretelones para explicarles lo incómoda que yo me sentía en ese momento. Y calculo que les habrá sorprendido, porque yo me veía muy feliz, muy contenta en ese momento, que lo estaba, de hecho”, comenzó a contar Sabrina conectada desde Francia a través de una videollamada.

“Cuando escuché las declaraciones de Fabiola, dije: ‘Guau’. Porque ella no es del medio, no buscaba fama, lo expresó de una manera tan realista que me sorprendió. Y me siento mal por no haberle escrito en ese momento”, dijo Artaza sobre quien la reemplazó en la obra.

“Fabiola explicó muy bien lo que sucedía. Si bien era otro momento, después empezamos a tomar conciencia sobre este tipo de cosas. En ese momento, lo tomé natural… ¿Quién no tiene en su entorno a una persona así, un poco baboso? Una deja pasar esas cosas, comentarios, pone una sonrisita. Después de las graves acusaciones que se hicieron y sobre todo después de haber escuchado una declaración de él, eso me re calentó, porque no hizo ningún mea culpa. Ni siquiera dijo: ‘Bueno, si alguna se sintió mal, discúlpeme’. Dijo que tiene una conducta irreprochable. Ahí sentí que no puedo hacerle esto a las mujeres que fueron abusada. Me sentí responsable y que no podía hacerme la boluda”, prosiguió Sabrina.

A la hora de definir su vínculo con Gianola, expresó: “Siempre me sentí incómoda con él, que me sentí intimidada. Siempre fue medio baboso, desde que lo conocí como productora -porque yo fui productora con mi papá-. Siempre tenía palabras conmigo que yo no sabía cómo contestar. Yo ponía sonrisitas, como quien se ríe de un chiste malo, dejaba pasar y listo… En ese momento estaba pasando un súper buen momento personal, laboral, estaba re contenta con mi personaje”.