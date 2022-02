Rusia y China instan a la OTAN a detener la expansión y dejar la “mentalidad de Guerra Fría”

En una declaración conjunta, ambos países fijaron posturas solidarias sobre sus conflictos en política exterior. Le pidieron a la alianza occidental que abandone sus intenciones territoriales, manifestaron preocupación por el convenio de defensa del AUKUS en el mar Indo-pacífico y reafirmaron la consideración de China como soberano de Taipéi. Entretanto, también cerraron pactos benéficos en materia energética y fortalecieron sus lazos como socios estratégicos.

Este viernes 4 de febrero, en la previa de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno que se desarrollarán en Beijing, el presidente chino Xi Jinping recibió a su homónimo ruso Vladimir Putin y acordaron estrechar vínculos frente a las “amenazas de seguridad” provenientes de los países occidentales.

Luego de la reunión “franca y amigable” –según calificó la Cancillería china- llevada a cabo en la Residencia de Huéspedes de Diaoyutai, ambos países emitieron una declaración conjunta donde dejaron en claro su compromiso y solidaridad mutua en los conflictos que mantienen en política exterior.

En el comunicado proclamaron “una nueva era” en las relaciones internacionales entre ambos e hicieron hincapié en las posturas similares respecto a problemáticas como “democracia, orden, desarrollo y seguridad”.

Sin mencionar puntualmente a alguien, aseveraron que “un pequeño número de fuerzas en la comunidad internacional sigue obstinada en promover el unilateralismo y en interferir en los asuntos de otros países”. También los acusaron de “socavar” derechos legítimos, intereses y “crear fricciones y enfrentamientos”.

En la declaración, ambos dejaron clara su disconformidad con las acciones de la OTAN y le pidieron que abandone sus deseos de “mayor expansión”, en clara referencia a la tensión con Ucrania. La condición principal que Rusia le expresó a los aliados semanas anteriores es que desistan de incluir a Kiev en el bloque, una petición desestimada por Estados Unidos.

#Beijing: Vladimir Putin and Xi Jinping adopted a joint statement on international relations and global sustainable development https://t.co/nMg5J2WPdj— President of Russia (@KremlinRussia_E) February 4, 2022