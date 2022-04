Rusia insiste en que la matanza de Bucha es un “montaje” de Ucrania

Moscú volvió a sostener que la matanza de civiles en el suburbio Bucha es un “montaje” que debe investigarse. La comunidad internacional atribuye el crimen al Ejército ruso y varios medios de comunicación han difundido imágenes satelitales que contradicen la versión rusa de los hechos. Razón por la que varias potencias occidentales preparan una nueva ronda de sanciones contra Rusia.

A pesar de la retirada de tropas rusas de las cercanías de Kiev, la capital de Ucrania, la tensión parece estar en uno de sus puntos álgidos. La razón: la matanza de decenas de civiles en un suburbio cercano a la capital, Bucha, que ha provocado acusaciones de “crímenes de guerra”.

Mientras Ucrania asegura que las tropas rusas fueron las que asesinaron, torturaron y dejaron tirados en las calles de Bucha a decenas de civiles, Rusia mantiene que todo es un “montaje” orquestado por Ucrania para embrutecer aún más su imagen ante la comunidad internacional. Un argumento que el Kremlin repitió este miércoles.

“Sin duda, el monstruoso montaje en Bucha se debe y es necesario que sea investigado”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Moscú ha asegurado estar a favor de la propuesta de António Guterrres, secretario general de la ONU, que el martes pidió que se llevara a cabo una investigación “independiente” sobre lo ocurrido en la localidad ucraniana.Un perro pasea entre casas destruidas y vehículos militares rusos, en Bucha, cerca de Kiev, Ucrania, el 4 de abril de 2022. © Efrem Lukatsky / AP

“Pero, para esclarecer realmente lo que ha pasado, la investigación debe ser realmente independiente e imparcial”, sostuvo Peskov.

Desde el día en que se descubrieron los cadáveres, las autoridades rusas han insistido en que “ni un solo habitante sufrió acciones de violencia” mientras sus tropas controlaron la ciudad. Una versión completamente contrapuesta a las de las potencias occidentales, que están preparando nuevas sanciones contra Rusia tras los hechos.

¿Por qué Rusia insiste en que es un montaje?

Este 6 de abril, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova, aseguró que el supuesto “montaje” tiene como objetivo justificar más sanciones contra Moscú y hacer fracasar las conversaciones de paz con Kiev.

“Es un espectáculo trágico bien organizado (…) Es una falsificación destinada a denigrar al ejército ruso, pero no funcionará”, sostenía el martes el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

Para sostener esta versión, Rusia ha apuntado que sus tropas abandonaron Bucha el 30 de marzo; el alcalde anunció la retirada de estas el 31 de marzo y los cuerpos se mostraron por primera vez el 3 de abril. En base a esto y debido a la rapidez en el flujo informativo sobre la guerra, el Kremlin asegura que la cronología no encaja –algo cuestionado por varios medios de comunicación-.

Su versión es que, después de salir las tropas rusas, los ucranianos entraron a la ciudad y escenificaron la matanza. También sostienen que los cuerpos no tienen los signos de degradación esperables tras varios días a la intemperie; algo que solo pueden determinar los médicos forenses.El cuerpo de un hombre con las manos atadas en las calles de Bucha, cerca de Kiev, el 2 de abril de 2022. © Ronaldo Schemidt / AFP

Además, el Ministerio de Defensa de Rusia ha asegurado tener pruebas de que el 72 Centro Principal de Operaciones Psicológicas de Ucrania ayudó a armar un escenario similar en un pueblo a 23 kilómetros de Kiev, así como en Sumy, Konotop y otras ciudades.

No obstante, el Ejecutivo ruso todavía no ha presentado ninguna prueba que respalde dichas afirmaciones.

En Naciones Unidas, organismo que se ha mostrado decidido a esclarecer los hechos, también se han cruzado acusaciones entre los diplomáticos rusos y los representantes de países occidentales, como Estados Unidos.

Not listening to us again in UNSC today. Or being diplomatically deaf. Why should Russia be held accountable for sth it didn’t do? Let those who staged this heinous provocation be held accountable, we are very much for it #Bucha https://t.co/Xq3jwpdJhy— Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) April 5, 2022