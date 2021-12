Ruggeri y su predicción sobre Messi para 2022

El Cabezón dio una profecía sobre el mejor jugador del mundo de cara al próximo año. Mirá el video.

En el tradicional programa del mediodía que se emite en ESPN, Oscar Ruggeri volvió a tomar un protagonismo estelar. En una emisión especial, donde se entregaron los premios F90 a los más destacados del 2021, el Cabezón fue el encargado de otorgarle el reconocimiento a Lionel Messi, considerado el futbolista más influyente de los últimos tiempos.

El ex defensor central aclaró que la elección pudo ser para cualquiera, si no hubiera estado el astro rosarino, dado que los otros nominados eran Emiliano Dibu Martínez, el Cuti Romero y Rodrigo De Paul, piezas claves en la estructura del equipo que lidera Lionel Scaloni y figuras durante la última Copa América que ganó Argentina frente a Brasil en el Maracaná. “Si vos sacás al mejor de todos, los demás están muy parejitos. Podría ser cualquiera”, argumentó el ex central campeón mundial en México ‘86.

“Es difícil, porque se trata de la Selección. Pero teniendo al mejor de todos, es una diferencia”, argumentó el popular panelista que entretiene y divierte en la pantalla chica. Y luego de la presentación de los aspirantes a ganar el premio, Ruggeri sorprendió con una profecía para el año próximo, cuando la Albiceleste tenga el compromiso más importante en Qatar. “A éste (Messi) hay que aprovecharlo dentro de un año, porque nos va a hacer salir campeones del mundo”, enfatizó el ex central de manera espontánea antes de recibir el caluroso aplauso de sus compañeros.

Mientras tanto, La Pulga se encuentra en Rosario disfrutando de unas breves vacaciones para celebrar en familia la Navidad y el Año Nuevo. El delantero del PSG aterrizó en la aeronave que es de su propiedad a las 10.06 en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, situado en la localidad santafesina de Fisherton.

La leyenda internacional descendió del avión por una de sus escalinata con una mochila en su espalda, una pequeña valija en su mano derecha, un mate sujeto con la otra y un termo en la axila izquierda, según fue retratado por la cuenta especializada Saar Ari Ros en Twitter.

El astro del París Saint Germain regresó al país acompañado por sus colegas del club francés Ángel Di María, Mauro Icardi -también oriundos de Rosario- y Leandro Paredes.

Todos ellos abandonaron la pista de aterrizaje en un bus de la estación aérea y descendieron en el estacionamiento, donde los esperaban vehículos particulares. Allí algunos fanáticos esperaron a los futbolistas para pedirles una foto. Cabe recordar que la esposa de Leo, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro habían llegado a Rosario con mayor anterioridad.