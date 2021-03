Ruggeri: “Si Riquelme no se prepara, puede terminar como Passarella”

Jugar no es lo mismo que dirigir. Y mucho menos un club. Y muchísimo menos conducir un club tan grande como Boca. “Para mí (Román) no está preparado. ¿Por qué me guío? Por lo que veo, no hay nada que me demuestra que bajaron una línea, que son coherentes… Boca está por encima de todo”, dijo Ruggeri.

“Hay que prepararse para el semejante cargo que tienen… No es darme el mate… Hacele las cosas más fácil al entrenador, así no lo tenés que echar, porque sabés cómo hacen después: Russo afuera, traé a otro. No veo nada, no veo que bajen una línea. ¿¡Vas a la cancha y vas vestido con otra marca que no es la que viste al club!? Cuando yo llegué al Real Madrid me dieron un libro con normas que tenía que cumplir. Y una decía ‘no pelearse con la prensa’, porque sabían que yo era calentón”, contó el panelista de F90.