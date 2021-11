Rodríguez Larreta no pudo jubilar a Macri

Con los resultados en provincia de Buenos Aires y en CABA, Mauricio Macri sigue siendo el líder de Juntos por el Cambio y salió a realizar declaraciones como tal. Mirá el video.

El expresidente Mauricio Macrí habló este domingo 14 de noviembre, tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas, y consideró que “se confirma” que lo ocurrido durante la jornada es “es el fin de una era y el comienzo de otra”.

En declaraciones emitidas a LN+, Macri sostuvo: “El resultado confirma que es el fin de una era y el comienzo de otra. Se trata de un comienzo que requiere una transición. Todavía quedan dos años de gobierno de ellos, en los que parece que no van a tener”.

“Para que ésta transición ocurra de manera ordenada, tenemos que ser responsables, serios y constructivos como hemos sido siempre. Hay que trata de ayudar a minimizar los daños, porque hoy la gente la sigue pasando muy mal”, agregó a continuación.

Bajo la misma línea, continuó: “La verdad es que todos estamos sufriendo. La estamos pasando mal ante el fallido del Gobierno, la ausencia del Estado para controlar la inseguridad, para proveer durante la pandemia, en el desarrollo de la economía y el empleo”.

Sin embargo, el expresidente considero necesario enfocarse “en el nacimiento de una nueva etapa en la Argentina”. “No tenemos que repetir los errores. La Argentina que viene es una Argentina de la sensatez. Hay un pueblo que maduró y el resultado lo confirma”.

“Este resultado lo que está marcando es que hay un crecimiento. Todo este dolor trajo un crecimiento. Y lo tenemos que canalizar en que nos va a sacar de acá es tanto la madurez del pueblo como la madurez de un conjunto de dirigentes”, completó.

Retrotrayéndose a su gobierno, Macri admitio: “Todo esto yo ya lo viví. Estas canas me las trajeron los problemas que sufrimos en el 2015. Y entiendo que esos problemas se han agravado por el pésimo Gobierno que hemos tenido durante los últimos dos años”.

Sobre una posible solución a aquellos problemas, remarcó: “Salir de ello va a requerir de mucha conciencia, mucha humildad, mucho análisis. Tenemos que abandonar la improvisación Es un proceso que comienza mientras otro termina”.

Haciendo hincapié en un llamado al diálogo post-elecciones, el expresidente anticipo: “Primero hay qué entender qué es ese llamado al diálogo, quién lo hace y quién va a gobernar en los próximos dos años en la Argentina. Es muy serio lo que está pasando en el país“.

“La gente a dicho basta a la mentira, a la ineptitud, al abuso del poder sistemático. Tiene que haber una profunda autocrítica y plantearse entre ellos (el oficialismo) qué es lo que van a hacer y qué es lo que realmente proponen de cara al futuro“, sentenció.

Y cerró: “Nosotros vamos a estar acá siempre pensando en el bienestar de ustedes, los argentinos. Es lo único que me mueve a mí a todo la gente que vimos acá, ratificando el compromiso con una madurez que no se había visto en mucho tiempo”.

Consultado sobre la imagen de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo: “Perdió el contacto con la realidad. Este resultado la va a profundizar este problema. Ahí está la responsabilidad de todos los argentinos en ponerle un límite”.

Ante la interrogante sobre una posible candidatura presidencial en el año 2023, señaló que “no me gusta en que me digan lo que tengo que ser o no. Me he concentrado en que estemos todos unidos, en el compromiso con la gente”.

Retomando sus críticas tanto a la administración Fernández como al gobierno de Cristina Kirchner, consideró que “Han vivido empeñando el futuro de los argentinos para tener un mejor presente. Ésta es la Argentina que nos deja el populismo”.

En los últimos tramos de la entrevista, Macri reflexionó: “La oposición tiene hoy el desafío de mantener la sensatez y la esperanza. No pueden volver a enroscarnos en cosas mentirosas. Nuestra única prioridad es el bienestar de los argentinos”.

Y concluyó: “Espero que el kirchnerismo pueda recapacitar, salga de este sometimiento al cual se ha dejado llevar por Cristina Fernández de Kirchner. Hoy tienen la oportunidad. Con este resultado, tienen la oportunidad de cambiar”.