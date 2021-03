Rocío Oliva renunció a Polémica en el Bar: su polémico reemplazo

La panelista se bajó del programa de América después de los picantes palos que tiraron en el ciclo de Mariano Iúdica sobre ella. La filosa jugada para reemplazarla. Mirá.

Rocío Oliva renunció a Polémica en el Bar (América) después de los picantes comentarios de Mariano Iúdica sobre la ausencia de la periodista deportiva en su panel. La producción ya piensa en el reemplazo y el nombre de la mujer que trascendió podría tomarse como una mojada de oreja.

Ángel de Brito contó en su cuenta de Twitter que “Renunció Roció Oliva a Polémica”, para luego lanzar el bombazo: “Ya están pensando en Verónica Ojeda. No es una broma”, aclaró.

Verónica Ojeda, el posible reemplazo de Rocío Oliva en Polémica en el Bar

La posible llegada de Verónica Ojeda, madre de Dieguito Fernando, el hijo menor de Diego Maradona, al ciclo de América sería una jugada filosa sabiendo que el vínculo entre las ex mujeres de El Diez no es la mejor, aunque Ojeda haya bancado a Oliva cuando ésta fue prohibida en el velatorio del ex astro del fútbol.

Sin embargo, no sería rara su incorporación, ya que el diálogo entre Iúdica y Ojeda es bueno, tal como lo ha demostrado en los últimos días cuando el conductor leyó al aire un contundente mensaje que Verónica mandó a la producción para responder a la embestida de Dalma Maradona en Twitter. Ese día, el 12 de marzo, Mario Baudry estuvo presente en el piso de Polémica en el Bar para hablar sobre la causa Maradona.