Rocío Oliva: “No sé si estaba enamorada de Maradona”

La futbolista hizo fuertes declaraciones sobre el Diez y dio que hablar: “Él no tiene ni voz ni voto en mi vida hoy”. Su palabra, en la nota.

Rocío Oliva y Diego Maradona vivieron una intensa historia de amor, que no terminó en buenos términos, a pesar de haber tenido un hijo en común.

Luego de haber tomado otros rumbos, la futbolista ya considera a su ex pareja como parte de su pasado: “No me arrepiento de haberme separado de Diego”, dijo en una reciente entrevista.

“Yo nunca le hice mal a Diego y él lo sabe. Me conoce como mujer y a mi siempre me importó saber cuál era su opinión. No me molesta que la gente piense que estuve al lado suyo por la fama y el dinero. El tema es cuando después te conocen y ven la realidad”, sostuvo Oliva en diálogo con “Súper Mitre Deportivo”.

“Él no se mete en que yo sea periodista. Él no tiene ni voz ni voto en mi vida hoy. No tengo vínculo con Diego. Cada tanto hablamos. ¿Qué puedo hablar con un ex? Fue una relación tóxica a lo último, no siempre. Tuvo momentos buenos y momentos malos”, agregó la deportista.

Y luego, la mediática aseguró: “Estoy muy bien, estoy conociendo a alguien. No me importa la reacción que puede tener Diego ante una nueva relación mía. Nos metieron en muchas peleas con él”.

Posteriormente, Rocío lanzó la frase más fuerte sobre el ex capitán de la selección argentina. “No sé si estaba enamorada de Maradona. A veces entrás en un entorno donde decís ‘me voy a separar cuando yo lo decida y no cuando me lo digan'”.

Finalmente, la rubia habló del juicio que le inició a Maradona: “Lo hablé con él como dos personas adultas y él me dijo que estaba bien que lo hiciera si es lo que me correspondía. (…) Quizá dijo ‘haceme juicio’ como subestimándome, pero yo lo voy a hacer porque es lo que me corresponde por ley”.