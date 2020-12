Rocío Oliva habló sobre la herencia de Diego Maradona

La ex del astro del fútbol habló de la pelea que se dará en el entorno familiar del Diez por su dinero.

En medio del dolor que le causó no poder despedirse de Diego Maradona, quien fuera su pareja por seis años, Rocío Oliva tuvo mucho tiempo para reflexionar todo lo que conllevará la muerte del Diez, no sólo en lo que respecta a la tristeza de su partida, sino también a la batalla legal que se desencadenará por la herencia del futbolista.

La panelista de Polémica en el Bar aseguró que los hijos del astro entrarán en un gran conflicto: “Esto no termina acá, todos se van a echar culpas y va a ser para largo… Es inevitable la batalla que habrá entre sus familiares”, dijo en el ciclo Fútbol sin manchas.

En este contexto, Rocío recordó los detalles de cómo había sido su separación del astro afirmando que ella hace un tiempo pidió una compensación económica pero la Justicia aún no se expidió sobre el tema: “Desde el momento en que me separé, después vino la pandemia y no lo pude ver más. La verdad no sé en que quedó ese proceso porque hace mucho que no hablo con mi abogado…”, cerró.

El adiós que no fue

Tras la muerte de Diego Maradona y al no tener permiso de poder despedirlo en la Casa Rosada, Rocío volvió a Polémica en el bar y responsabilizó directamente a Claudia Villafañe por no dejarla entrar al velatorio familiar. Según la última pareja del astro eterno cuando llegó con su madre le pidieron que se fuera y que lo despidiera al otro día como hicieron miles de los argentinos.

“Está claro que no, si ni pude entrar al velorio… Nadie me informó de nada. Pero sí hablé con Claudia el mismo día que Diego entró a la clínica y que lo internaron, en La Plata. Ese día dije que yo me ponía a disposición para lo que fuera, se lo dije por teléfono a Claudia”, comenzó contando.

Además, contó que ni Dalma ni Gianinna le atendieron el teléfono: “Ellas tampoco me llamaron. Yo llamé a todo el mundo… A Guillermo Coppola, a Claudia, a la hermana. De hecho, a la hermana la llamé antes de ir al velorio para pedirle la dirección y ella me la dio. Pero cuando llegué no me dejaron pasar”, relató indignada.