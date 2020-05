Roberto Piazza sobre Mirtha Legrand: “Es mala, es diabólica”

View this post on Instagram

. ⚫️El multifacético @robertopiazzaartist fue entrevistado por el periodista @fedeflowersok en un Codo a codo y no se guardó nada. Durante la charla el diseñador se refirió sobre @flordelave e hizo hincapié en que ella nunca fue militante ni representante del colectivo LGTBQ. “Ella salió a hablar cuando estaba todo hecho y armado, dijo que es mujer y no es mujer,es trans. Las chicas trans no la soportan” refirió el modista desde la comodidad de su hogar. . Al ser consultado sobre @mirthalegrand no dudó en decir lo que piensa: “la vieja es mala,es diabólica,ya le queda poco”, mientras confirmó que si @juanavialeoficial lo invitara a almorzar,no tendría inconveniente en asistir. Confesó no haber recibido violencia física pero admitió haberle colocado azúcar al tanque del automóvil de su padre a los ocho años,cuando este intentó golpearlo. Recordó que en una segunda intención de violencia ante el destrozó toda su casa y hasta pensó prenderla fuego con la familia sin importarle si estaban adentro. . Un auténtico Piazza que culminó la entrevista pidiendo a la gente que aprovecha la cuarentena para eliminar a la gente tóxica de su lado. . . Periodista: @fedeflowersok . . . . @tn_show @primiciasya @infobae @bigbangnws @cronicatv hernanlirio @canal26argentina @americatv @lauraubfal @eltrecetv @canal9oficial @tn_show @redespiertostn @cortaporlozanfans @robertopiazzamodaydifusion @revistacaras @revista_paparazzi @rodrilussich @_marcelatauro @exitoina @revista_paparazzi @danielambrosino @noe_santone