Roberto Feletti trabaja en intervenir el mercado de medicamentos

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunió el martes por la tarde con Luana Volnovich, directora del PAMI. Antes digo que considera que “algún tipo de intervención tiene que haber” en el precio de los remedios.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunió hoy por la tarde con Luana Volnovich, directora del PAMI, para analizar la suba de precios en el mercado de medicamentos.

Para mañana, Feletti tiene previsto avanzar con su objetivo en un encuentro con la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzoti, donde se evaluarán “las herramientas que el Estado tiene para garantizar el acceso de medicamentos a toda la población”, según pudo saber El Cronista.

Horas antes del encuentro con PAMI –el mayor comprador de medicamentos del país– había adelantado en declaraciones radiales: “Algún tipo de intervención tiene que haber” en el precio de los remedios.

Y profundizó: “No puede haber consumos esenciales como alimentos o medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado. No puede quedar librado a la asignación de recursos que hace el mercado. Nadie dice que las empresas prestadoras, productoras o laboratorios no tienen que ganar plata, pero esto es así”.

Las mediciones sobre la inflación en medicamentos son dispares , lo que tienen la mayoría en común es que el acumulado tanto en los primeros nueve meses de 2021, como en el último año, supera en promedio al avance de la inflación.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el rubro en el último año aumentó un 58,4% cuando el avance general de los precios fue de 52,2%. Según el Observatorio del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), los medicamentos aumentaron un 8% más que la inflación. Para el colegio de farmacéuticos (Colfarma), en lo que va del año las subas promediaron un alza de entre el 45% y el 86%.

“Los medicamentes tuvieron una suba promedio del 64 % interanual “, sostuvo Damián Di Pace, especialista en consumo y explicó sobre las consecuencias de intervenir: “El inconveniente que hay en estos mercados es el dominio de las patentes. Intervenir en el mercado siempre ha fallado. Abrir el juego al mercado con mayor nivel de competencia, menor nivel de exclusividad, estimular la oferta de medicamentos genéricos siempre es un mejor camino que la intervención”.

El Secretario de Comercio aprovechó para remarcar que la primera semana del congelamiento de casi 1500 productos fue buena con bajas de hasta 7,8%, algo lógico teniendo en cuenta que la resolución retrotrajo los precios al 1 de octubre.