Ritondo cruzó a Urtubey: “No es lo mismo ampliar que traer cualquier cosa”

Ritondo encabezó la ofensiva en contra de los dirigentes de Santilli que invitaron a Urtubey a un encuentro donde se criticó a Macri. Ante el enojo del ex presidente, Delfino y Martiniano se quisieron despegar de la reunión.

La reunión de 70 referentes del peronismo del Conurbano que respaldan la candidatura a gobernador de Diego Santilli con Juan Manuel Urtubey, en la que hubo críticas a Macri detonó una crisis política en Juntos de consecuencias impredecibles.

El encuentro revelado en exclusiva por LPO, enfureció al ex presidente y otros referentes del PRO como Cristian Ritondo que en diálogo con este medio afirmó: “No podemos permitir que algunos inviten a nuestra casa a gente que viene a insultar a nuestros principales lideres como lo son Mauricio Macri y María Eugenia Vidal”.

Es que en el encuentro “bonaerense” pero que se organizó en el Darling Tennis Club de San Telmo, Urtubey -que fue el orador estrella de la noche- repartió críticas tanto a Cristina Kirchner como a Mauricio Macri, como suele hacer cada vez que tiene un micrófono adelante.

La idea de la reunión fue mostrar la “ampliación” hacia el peronismo del espacio que apoya a Santilli y por eso el protagonismo de la convocatoria estuvo a cargo de hasta hace poco funcionarios del PJ como Florencia Casamiquela, Guillermo Viñuales y Juan D´Amico.

Casamiquela, ex compañera de boleta de Florencio Randazzo, transitó por distintos ministerios del gobierno de Alberto Fernández, pero terminó relegada afectada por la interna de Florencio Varela. Mientras que Viñuales trabajó durante años en la Municipalidad de Lomas de Zamora junto a Martín Insaurralde, pero al fracasar en los posicionamientos internos se fue para armar supuestamente una “fuerza vecinal” pero era una secreto a voces que se trataba de un paso intermedio antes de su integración a Juntos, como pasó. Mientras que D´Amico es un ex randazzista de Punta Indio que en las primarias jugó con Monzó contra Santilli.

Que esos dirigentes ahora se erigieran en cuestionadores de Macri en un encuentro compartido y propiciado por macristas como Martiniano Molina, Lucas Delfino y Pablo Alanis fue demasiado para Ritondo. “Referentes vinculados a lo peor del FDT, que representan lo peor de la política, vienen a criticar al único gobierno que luchó contra las mafias y gestionó pensando en el futuro de los argentinos”, afirmó.

“Una cosa es ampliar y otra muy distinta es traer cualquier cosa”, agregó Ritondo y consideró que “esto no sirve para sumar a nadie. Lo que necesitamos es sumar para el cambio, la contrario, es un retroceso traer a estos personajes a nuestro espacio”.

“Los problemas del país no se van a solucionar con quienes lo generaron y lo profundizan, sino con personas comprometidas y responsables como Mauricio Macri y María Eugenia Vidal”, agregó Ritondo en un hilo de Twitter, indignado por la información que reveló LPO.

Tras la publicación de Ritondo, se sumó Alex Cambpell, diputado bonaerense y uno de los más cercanos a Vidal: “VERGÜENZA debería darles antes de criticar a quien fue el mejor presidente y la mejor gobernadora” afirmó.

En el mismo sentido se expresó el ex ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago Medrano, quien se preguntó: “¿De verdad, quienes estuvieron hasta hace un rato en el kirchnerismo, cuestionan la gestión de Macri en la Nación y de Vidal en la Provincia desconociendo las peleas que dieron? No es por ahí, no somos todos lo mismo”.

Lo que más molestó en el macrismo es que muchos de los asistentes a la reunión se siguen presentando como peronistas cuando hace mucho que están adentro de Cambiemos y algunos fueron funcionarios durante el gobierno de Macri y Vidal y hasta intendentes como el caso de Martiniano Molina.

Ante las críticas de Ritondo y enterados del enojo de Macri, Martiniano, Lucas Delfino salieron a despegarse de lo que dijo Urtubey, como si fuera una sorpresa su posicionamiento político. El salteño viene de compartir escenario con los camporistas Wado de Pedro y Fernández Sagasti en Mendoza, al punto que ese acercamiento al kirchnerismo generó el enojo del cordobés Juan Schiaretti, con el que estaba conversando.

Por eso, pese lo que dijo el salteño en el encuentro no es ningún misterio y el discurso en contra de Macri y Cristina lo repite cada vez que hace una aparición pública. Al igual que Casamiquela que públicamente ha dicho que “Macri es el único límite”. Como revelan las fotos del encuentro tanto Martiniano como Delfino y Alanis estuvieron presentes y no expresaron el mínimo desacuerdo ante el discurso del salteño.

