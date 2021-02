Ricardo Canaletti reveló por qué rechazó sumarse al nuevo programa de Jorge Rial

El periodista especializado en policiales le dijo “no” a TVNostra, la nueva apuesta del conductor en América.

Feliz por el pronto debut de su nuevo programa, TVNostra (América), tras haber estado 20 años al frente de Intrusos (América), Jorge Rial ya está ocupándose de formar su picante panel. Sin embargo, uno de los nombres que andaba dando vueltas y parecía que se incorporaría el ciclo rechazó la propuesta.

A pesar de haber sido tentado para formar parte del programa, Ricardo Canaletti aclaró que no se sumará y reveló qué lo llevó a tomar esta decisión. “La propuesta sí existió pero jamás avancé porque apenas después de decir ‘te propongo estar en tal programa’, al hablar de las condiciones ahí se terminó todo. Las condiciones de contratación eran lamentables. Aparte no tenía mayor deseo del pase, no puedo cambiar una cosa en la cual yo hace muchos años que estoy y estoy muy bien por algo que era como retroceder”, afirmó Canaletti en diálogo con Laura Ubfal.

Y cerró haciendo hincapié en que la propuesta habría sido al principio demasiado informal. Sin embargo, cuando él pidió que le dieran más detalles lo que le ofrecían no lo convenció. “No puedo hablar ni siquiera de lo periodístico, porque ni siquiera se habló de eso; fue una propuesta ‘che, querés venir al programa’. Bueno, pero en qué condiciones pregunté y cuando llegaron las condiciones ahí se frenó todo“, sentenció.