Ricardo Alfonsín defendió a Alberto Fernández: “Se hizo una interpretación forzada”

El embajador argentino en España minimizó los dichos del Presidente sobre la descendencia de mexicanos, brasileños y argentinos. Además, criticó a la oposición.

El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, expresó que “hay una interpretación forzada” sobre la frase de Alberto Fernández acerca de la descendencia de los habitantes de América Latina durante un encuentro con el presidente del gobierno español, Pedro Sanchez.

En diálogo con Mañana es Mejor por Radio Provincia dijo que “no tiene sentido ponerse a hacer un análisis sobre la cita de Octavio Paz” y agregó que “están buscando la quinta pata al gato”.

Ricardo Alfonsín señaló que “con los problemas que tenemos en Argentina no me voy a poner a interpretar una frase. No le voy a hacer el juego a la derecha y la oposición que deberían analizar cuestiones de fondo”.

Asimismo resaltó la visita del presidente del gobierno español a la Argentina y consideró que “hay un interés muy importante por tener una cooperación empresarial y ojalá se puedan capitalizar esas intenciones”.

Además Alfonsín hizo mención a la oposición en nuestro país y subrayó que “le van cambiando los nombres a los partidos. Cambiemos sigue representando una derecha neoliberal. Me preocupan las ideas que defiende y que la UCR lo integre” y finalmente, destacó que “los radicales tendrían que explicar y dar las razones de por qué defienden estas posiciones”.