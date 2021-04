Revelan que los jueces Borinsky y Hornos visitaban a Macri en Olivos

Documentos públicos a los que tuvo acceso el portal eldestape muestran que los magistrados, que intervinieron en varias causas contra exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, acudieron varias veces a la Quinta de Olivos a reunirse con el expresidente. En su libro, Macri niega haber tenido diálogo con jueces.

Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación Penal, y Gustavo Hornos, presidente de la Cámara de Casación, visitaron al expresidente Mauricio Macri en Olivos en varias ocasiones durante su mandato, según consta en documentos públicos a los que tuvo acceso el portal eldestape.

Borinsky estuvo en la Quinta de Olivos al menos 15 veces, de acuerdo con el medio, que indicó que esas visitas coinciden con las fechas de sus fallos en casos de alto impacto político como la reapertura de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, la “Ruta del dinero K”, la causa Dólar Futuro, la de la Obra Pública de Vialidad en Santa Cruz y el caso Ciccone contra Amado Boudou.

En los registros de Olivos figuran dos visita de Hornos, quien además estuvo con Macri al menos seis veces en la Casa Rosada. Esto ya había generado una denuncia penal contra el magistrado, que es investigado por el Consejo de la Magistratura, ya que sus reuniones con el exmandatario coincidieron con fallos contra exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Las visitas de los jueces coincidieron en varas ocasiones con la presencia en Olivos de funcionarios del Gobierno, como el viceministro de Justicia Santiago Otamendi, el Secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, o incluso con periodistas y famosos, según eldestape.

Ante la consulta de ese medio, Borinsky aseguró que fue a Olivos a jugar al paddle, “pero no tantas veces”. En las planillas figura que el juez iba a jugar al tenis o al paddle, pero según él, “eso lo pusieron los chicos de adelante”, en referencia a los que llenaban esos documentos. El camarista dijo que como presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal de la Nación se reunía con funcionarios del Ejecutivo.

En el libro que publicó recientemente, Primer Tiempo, Mauricio Macri, asegura que no tenía diálogo con los jueces. “Cualquier juez en nuestra gestión no tenía que andar preguntando qué hacer. No teníamos esos diálogos que podían existir en el pasado”, escribió.