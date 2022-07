Revelan la nueva interna entre Camila Homs y Rodrigo de Paul

En Socios del Espectáculo contaron el motivo del último enfrentamiento entre la modelo y el futbolista, vinculado al menor de la familia.

El festejo del primer cumpleaños de Bautista, el hijo menor de Rodrigo de Paul y Camila Homs es motivo de una nueva pelea entre sus padres, quienes deberían definir qué hacer el viernes 15, ya que “por ahora él no le pasó plata“, comentó Adrián Pallares.

Fue Mariana Brey quien detalló el conflicto por el evento del hermanito de Francesca (4): “Camila estaría queriendo festejarlo de alguna manera, como toda madre y familia quiere hacer ese festejo. Tal vez es el cumpleaños que los niños menos recuerdan, pero el más importante, porque es el primer año de vida”.

“Ella empezó a buscar a una organizadora, tuvo que ir descartando porque son muy costosas porque es un servicio de primer nivel“, continuó Brey.

Luego, la panelista de Socios del Espectáculos explicó: “No lo estaría pudiendo pagar, así que tuvo que ir buscando otras, porque a la hora de hablar sobre este tema le pareció mucho dinero y dijo ‘no lo puedo pagar’. El festejo se va a realizar, pero no sé si con el nivel que ella pretendería“.

En un momento, Luli Fernández contó que Camila Homs comenzó a buscar alternativas para festejarle el cumpleañitos a Bautista, el hijo menor de Rodrigo de Paul, y despertó la indignación de Paula Varela.

“Ella está empezando a averiguar para hacer algunos canjes”, aseguró Luli.

Ahí, Paula Varela explotó contra Camila Homs y Rodrigo de Paul: “¿Vos pensás que el no le va a pasar plata para festejar el cumpleaños del hijo de un año? ¡Por favor! Lo está queriendo pinchar. Miren si el chico no va a poner un peso para el cumpleaños del nene… ¡Bolu… no! Lo que digo es que es una bolu… que no le de plata”.