Revelan la cifra de cobrará Cinthia Fernández en una plataforma de contenidos para adultos

La panelista podría aceptar la propuesta y seguir los pasos de Flor Peña, Silvina Luna y Silvina Escudero. Mirá el video

Mientras plataformas como Instagram, YouTube y Tik Tok aplican filtros de contenidos, algunas famosas optan por migrar sus producciones más subidas de tono a otras plataformas. Este es el caso de Florencia Peña, Silvina Luna, y Silvina Escudero, quienes decidieron sumarse a una app de contenido para adultos que cada vez gana más adeptos en el mundo virtual. Algunas semanas atrás Cinthia Fernández reveló en Momento D (El Trece)que la misma empresa que eligieron sus colegas le había ofrecido un tentador contrato, pero que todavía no se había decidido. Según su compañero de panel, Pampito, ya habría aceptado la propuesta y recibiría un pago mensual en dólares.

A fines de febrero la panelista mantuvo un ida y vuelta con la ex Gran Hermano cuando anunció que apostaría por la misma tendencia que Peña, y allí dejó entrever el interés de incursionar en el tema. “Chicos, el cachet de cada artista está entre 3000 y 10.000 dólares. Yo estoy negociando, me ofrecieron muy buena plata y lo estoy pensando”, asumió Cinthia. Mientras tanto, Silvina se encontraba en un móvil desde su casa, y opinó sobre los prejuicios y comentarios negativos que advirtió en las redes sociales: “Yo tengo que pagar las expensas, y los que me critican no me van a pagar mis gastos; a mí me divierte conectar con esa parte erótica, me da el cuerpo y puedo hacerlo hoy, así que las críticas que se las metan donde quieran”. Cinthia Fernández fue convocada para sumar producciones de fotos a una app con contenido para adultos

“Tal cual, que no tiren el manto de monja porque es un trabajo. Estamos hablando de un pago mensual más comisión que es un ingreso laboral”, coincidió Fernández, y admitió que estaba evaluando la propuesta. Un mes más tarde Pampito sorprendió con la confirmación de que su compañera de panel estaría a punto de firmar contrato con Divas Play. Al mismo tiempo que el panelista de Mañananísima (Ciudad Magazine) comentaba los detalles, Cinthia compartía un backstage de una producción fotográfica, que bien podrían ser para la plataforma.

“La convencieron, y la suma que le van a pagar es muy buena, 10 mil dólares. Tiene que hacer 15 sesiones de fotos por mes. Es contenido erótico”, aseguró Pampito. “Yo le pregunté si iba a mostrar partes íntimas y me dijo que a lo mejor las lolas, la cola, con transparencias”, explicó sobre el acuerdo que hizo con la compañía. “Ella no quería porque existe el prejuicio en la sociedad lamentablmente, pero tanto yo como todos los compañeros de Momento D la alentamos para que lo haga”, sentenció. La panelista se sumaría a la misma aplicación que Silvina Luna, Florencia Peña y Silvina Escudero

Cabe recordar que Flor Peña había hecho el primer movimiento en este sentido: “A mí si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo y de mi sexualidad, y que ustedes también lo hagan como quieran y con quien quieran”, decía la ex Casados con hijos en la publicación con la que invitaba a sus seguidores a acompañarla en esta nueva plataforma en diciembre pasado. Y anunciaba que, allí, iba a compartir todo aquello que las otras redes sociales no le permitían publicar. “Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos”, escribió en el posteo la actriz junto a una foto más que sugerente.