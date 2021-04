Raúl Hutin: “Necesitamos un estado presente, con energía y decisión para que nadie quede en el camino”

Raúl Hutin, secretario de la Central de Entidades Empresarias Nacionales y miembro de la Mesa Nacional PYME, se refirió a la situación actual que vive el sector en medio de la pandemia: “La realidad es complicada, este es un año de transición hacia un futuro mejor”.

¿Cómo analizan desde el sector Pyme las modificaciones a Ganancias?

Hay dos modificaciones en el impuesto a las ganancias que se están analizando. La primera y más avanzada es la que modifica los mínimos imponibles llevándolos a $ 150.000 y no afectando al cálculo varios detalles importantes, como guardería infantil o aguinaldos entre otros. Nosotros, desde las entidades Pymes que represento, estamos totalmente de acuerdo con que salga lo antes posible esta ley que hoy está en el Senado, porque es injusto cobrar ganancias a trabajadores que apenas ganan por encima de la línea de la pobreza, pero además, representa un fuerte incentivo para el mercado interno ya que se vuelcan al consumo aproximadamente $ 18.000 millones juntos ahora en el mes de mayo.

¿Esta pandemia representó un golpe letal para las Pymes que ya venían con complicaciones desde la gestión de Juntos por el Cambio?

Juntos por el Cambio represento un golpe letal para las PYMES. Perdimos 25.000 empresas y 200.000 familias se quedaron sin trabajo, con sus sueños frustrados. Ahora nos estamos recuperando lentamente pese a la pandemia. Los empresarios PyMES tenemos un alto poder de adaptación a los cambios de condiciones y si sobrevivimos a Macri, seguro que podremos sobrevivir a esta pandemia. Por supuesto, el rol del estado es fundamental en este proceso. Necesitamos un estado presente, con energía y decisión para que nadie quede en el camino.

Si bien el saldo negativo de miles de empresas que cerraron impacta, lo cierto es que muchos reconvirtieron sus plantas para adaptarse a esta nueva era: ¿qué pudo sacar de bueno de este proceso en su caso?

Lamentablemente muchas empresas de turismo, gastronomía, hotelería, están en una situación complicadísima que hay que atender y es muy triste que esto suceda porque al mercado interno lo formamos entre todos, pero muchos pudimos adaptar nuestras plantas a las necesidades de la población. En el caso nuestro, pusimos toda la planta con dedicación plena, o sea 24 horas x 7 días a la semana, ya que entendimos que lo importante en este momento es atender el tema de la salud porque la vida de nuestro pueblo está en juego. Nos reconvertimos y hoy somos unos de los principales productores de tela para insumos de cuidado como barbijos, camisolines, botas, etc.

¿De qué forma se pueden cuidar los puestos laborales frente a la segunda ola?

Lamentablemente la segunda ola de la pandemia viene muy difícil. No solo hay que cuidar a nuestros trabajadores poniendo todos los protocolos en marcha y respetando la distancia social entre ellos, sino que tenemos que hacer urgente prevención y ponernos a producir los elementos necesarios para estar protegidos. Necesitamos proveernos de equipos descartables, de barbijos, camisolines, jeringas, respiradores, camas de terapia etc. No esperemos a ver qué pasa, la experiencia de Europa de los países limítrofes es suficiente para hacer reaccionar al sistema preventivo.

Así con el afán de cuidar las divisas (no importar lo que con la fuerza de las PyMES, los trabajadores y el Estado podemos producir) y poder dar más trabajo a nuestra gente, estamos incorporando 2 líneas nuevas, una de ellas acaba de llegar y la otra lo hará en agosto, con ellas sumaremos a la producción un 25% más e intentamos llegar al autoabastecimiento de telas para uso medicinal y cuidado de la salud.

Teniendo en cuenta el trabajo que viene haciendo desde hace años con quienes hoy son parte del gobierno nacional y provincial, ¿qué cambios positivos se lograron en este tiempo?

Los cambios son profundos y ambiciosos. Antes ni nos atendían el teléfono, ahora tenemos con quien hablar más allá de las limitaciones económicas que el país padece. Debemos tener en cuenta que nos dejaron un auto con las cuatro cubiertas reventadas y el motor fundido y lo tenemos que poner en marcha y uno ve a los distintos funcionarios matándose en el laburo, trabajando hasta altas horas de la noche y se lo agradecemos. No se sale de esta con magia, se sale poniendo el hombro. Es un proceso de mejora continua donde todos tenemos que colaborar, donde de nada sirve la crítica por la crítica misma sino planteamos soluciones.

¿Cuál es la principal urgencia que se necesita atender?

Está faltando segmentación, repartir las cargas más parejas entre las distintas empresas. No hay injusticia mayor que legislar igual para desiguales y por eso queremos colaborar porque conocemos los problemas, conocemos a los que los padecen y tenemos soluciones que están al servicio del país.

La principal urgencia a atender hoy es indiscutiblemente la salud de la población, pero de inmediato tenemos que abocarnos a lo económico, a dar trabajo digno a nuestra población y para eso las PYMES sabemos y podemos hacerlo. De hecho absorbemos el 70% de la mano de obra activa y en la medida que podamos tonificar el mercado interno, con seguridad podremos ayudar a disminuir la desocupación.

Hace unos días circuló una encuesta realizada por el Grupo Set en donde el 80% de los 300 empresarios consultados dijo que no volvería a invertir en el país, ¿es representativa? ¿Cuál es su posición?

No es representativo tomar 300 PYMES sobre un universo de 700.000 y definir una serie de argumentos falaces sobre la realidad que estos perciben. Para contrarrestar esa encuesta, nuestra empresa está cumpliendo un plan de inversión de U$S 2.500.000 dólares, que consiste en dos líneas nuevas 0 km., la construcción de 1.500 m2 y las instalaciones correspondientes a la ampliación de nuestra capacidad productiva.

Hay que ser realistas pero sinceros. Algunos creen que con mentiras pueden cambiar la realidad. La voz de las PyMES es diversa, es cierto, pero la amplia mayoría cree en el país y quiere quedarse para tirar todos hacia adelante.

La realidad es complicada, este es un año de transición hacia un futuro mejor. Esta nos muestra que llevamos siete meses de crecimiento industrial pese a la pandemia, que estamos absorbiendo más personal, que es menor la capacidad instalada ociosa y que hay fábricas, como la mía, que están trabajando al 100% x 100% de capacidad instalada y no somos pocos.