Quién es Luis Cámera, el asesor principal del Gobierno sobre Covid

Trayectoria y perfil del doctor que anticipó la segunda ola de coronavirus.

“Basta de marchas, basta de esas fiestas clandestinas, ya pasó el verano”, bramó hace unos días Luis Cámera, médico y asesor presidencial, en una entrevista publicada por Perfil. Su tono retrotrae a junio del 2020, cuando se indignó por los runners porteños que recién comenzaban a asomar luego de la fase más dura de la cuarentena: “Son unos millennials estúpidos que no saben lo que estaban haciendo. Me da una rabia infernal. No tienen conciencia social”.

A pesar del malestar que provocó por entonces, Cámera no terminó ahí: “Son tipos que lo único que hacen es mirarse y darse besos al espejo. Esta histeria porteña nos está volviendo locos a todos”. Más tarde salió a pedir disculpas al admitir que se trataba de “personas muy responsables que cumplen con las normas”. Luego, sus declaraciones en los medios se ralentizaron. Sin embargo, en los últimos días volvió a cobrar protagonismo junto con el incremento de casos de Covid-19 y llamó a hacer una “autocuarentena al máximo”.

Hace un mes, fue uno de los primeros en referirse a la situación actual, a la que le agregó un pronóstico lúgubre. “(La segunda ola) se va a manifestar en forma muy marcada en mayo y junio. Hay proyecciones de que nosotros llegaríamos en julio a 80 mil fallecidos. Está muy cerca, la estamos viendo, lo tengo que decir, porque después los números aparecen y la gente pregunta”, aseguró, en diálogo con La Cielo 103.5. En las últimas horas, fue aún más preciso: “Los datos duros y que más duelen, van a aparecer a partir de la tercera semana de mayo”, afirmó en Ciudad TV.

Trayectoria

Cámera, de 66 años, nació en Santa Lucía, Corrientes pero se graduó en la Universidad de Buenos Aires como médico, en 1977. Especializado en gerontología y diversos programas para ancianos, figura como asociado frecuente en el Hospital Italiano, en donde también fue jefe del programa de Medicina Geriátrica. A su vez, tiene una vasta trayectoria como docente en la UBA, en el Instituto Universitario del Italiano y en distintos círculos médicos. Fue cofundador de la Sociedad Argentina de Medicina y presidente del Foro de Medicina Clínica.

Siempre desde los ojos de la geriatría, es autor de algunas investigaciones. Una de ellas, titulada “La gestión del cuidado de los pacientes con enfermedades crónicas. ¿Hacia el rediseño de los sistemas de salud?”, plantea que “en las últimas décadas, diversas causas convergieron en la generación de un sistema de salud cada vez más ineficaz. Por ello, es imperioso dejar de insistir en un sistema que día a día tiene más exigencias pero no resuelve los problemas de fondo, e intentar rediseñar el sistema de salud actual”.

El trabajo mencionado es de 2008, pero permite contextualizar el desparpajo de Cámera a la hora de plantear sus observaciones desde su lugar profesional. En marzo de 2020 fue convocado por la Casa Rosada como asesor del Gobierno en vistas a una pandemia inevitable. Por supuesto, debido a su trayectoria, pero también por la transparencia y crudeza a la hora de brindar opiniones y recomendaciones, algo que en estos tiempos es oro en polvo: ninguna autoridad se alimenta de tibieza mientras el virus avanza sin cesar. En aquel momento, el intendente de su ciudad natal, José Sananez, le comunicó el orgullo de sus conciudadanos.

El virus

Sin dudas, Cámera es en la actualidad el asesor del Gobierno que más dialoga con el periodismo, lo que permite meterse en la intimidad de las conversaciones sobre la pandemia e imaginar posibles escenarios. Le ha quitado espacio incluso a Pedro Cahn, la voz más oída durante el 2020.

“El virus nos ganó, nos metió la cuarta gambeta, es un enemigo formidable”, dijo, hace una semana, en AM 750. “Hay que hacer restricciones claras por 14 días”, recomendó. Razones no le faltan: antes del fin de semana se anunciarían medidas más fuertes para mitigar el impacto de los 27.001 contagios registrados el martes 13 de abril y darle algo de aire al sistema de salud, que ya advierte saturación. Cámera lo sabe.

Fuente: El Canciller