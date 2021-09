Quién es el periodista que agredió a Antonela Roccuzzo

Fernando Petrocelli es un reconocido comunicador de Venezuela. Su comentario con contenido sexual contra la rosarina despertó un masivo repudio y un fiscal quiere que vaya preso. “Nunca quise ofender”, dijo a TN Deportivo.

El aleteo de una mariposa en Sri Lanka pueda provocar un huracán en EE.UU., dice el proverbio que explica cómo un hecho o suceso pequeño en primera instancia puede repercutir tanto hasta alcanzar grandes efectos. Y eso es justamente lo que ocurrió con el periodista Fernando Petrocelli y su desdichado tuit contra Antonela Roccuzzo.

Este comunicador venezolano de 37 años, padre de un hijo junto a quien trabaja en proyectos propios, es una de las caras de la señal de DirecTV en Latinoamérica. Comenzó como corresponsal en eventos de fútbol y en octubre de 2020 se convirtió en conductor del exitoso ciclo El Juego.

Petrocelli trabaja en la cadena norteamericana desde 2009. Formado como periodista deportivo, es además el creador de las cuenta @rutavinotinto_ que sigue cada detalle de la Selección de Venezuela y la carrera de sus futbolistas como así también de los históricos de ese país. En ese perfil analiza junto a su hijo los partidos del conjunto Vinotinto. El periodista además dicta cursos de Radio y TV.

Fernando Petrocelli nació en Caracas, en 1984. Egresó de la carrera de periodismo en la Universidad Santa María de la capital de Venezuela y comenzó a ejercer el oficio en Radio Deportes, donde participó en distintas emisiones. En 2009 visitó la Argentina para hacer un casting para DirecTV Sports y fue elegido para trabajar como corresponsal: “Increíble cantidad de venezolanos que fuimos convocados. Tuve la suerte de quedarme y el privilegio de ser escogido”, dijo al respecto.

En 2010, en tanto, se ganó su primera gran oportunidad cuando fue designado para la cobertura in situ del Mundial de Sudáfrica.

Lejos de toda controversia, cometió sin embargo un error de principiante o de fanático al subirse a la ola de los hinchas venezolanos. Todo ocurrió en Twitter. Allí, el periodista en cuestión comentó una publicación del usuario @jaymoneyg_, quien instaba a “lanzarle cantos picantes” a Messi en el partido que Venezuela sostendrá este jueves en Caracas con la Selección Argentina, por la novena fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

“Messi, Messi, Messi, está bien, eres un crack, pero la Antonela a todos nos los va a mamar (sic)”, era la letra de la canción que proponían en la red en respuesta a una publicación del periodista en la que deseaba que la hinchada local aliente a la Vinotinto y no al conjunto argentino, por la sola presencia del crack rosarino.

Petrocelli no tuvo mejor idea que aprobar la idea y el contenido. “Buen cántico. Anoten para el jueves. Cambiaría el final para los sensibles y pudiera ser ‘y con Antonela todos vamos a gozar’ jajaja”.

El mensaje ya no puede verse en la cuenta del periodista, aunque sí la reprodujo el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien realizó una presentación contra el comentarista por quien solicitó ante la Justicia su captura e imputación por ejercer “violencia simbólica y promoción al odio” contra la rosarina.

La propuesta del periodista venezolano Fernando Petrocelli contra Antonela Roccuzzo.

Consultado por TN Deportivo ante lo ocurrido, Petrocelli se mostró abatido frente al repudio generalizado del que es eje. “Era una respuesta estilo cántico de cancha. En ningún momento mi intención fue ofender ni irrespetar a nadie”, dijo.

Y en este sentido agregó: “Pido disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas, en especial a las damas”.

Fernando Petrocelli soñaba con ser periodista desde su adolescencia. “En casa creían que estaba loco, pues iba por los rincones narrando partidos imaginarios. Todo lo canalicé gracias a un gran maestro y muy querido amigo, Franco Pascuzzo, quien me dio una oportunidad que me abrió las puertas de Meridiano, el medio que definitivamente me propulsó”.

Esa primera gran oportunidad le abrió las puertas grandes del periodismo que había iniciado en 2004 como freelance. Luego, lo dicho, su vinculación con DirecTV como corresponsal en Caracas, de ahí al mencionado casting en Buenos Aires, en el que fue elegido. Su primera transmisión fue como comentarista de un Aston Villa-Wigan por la Premier League en 2009.

De aquellos primeros ladrillos con los que empezó a construir su sueño pasaron ya más de 10 años, tiempo en el que la comunicación dio un vuelco absoluto en sus formas y en el que los periodistas se volvieron protagonistas absolutos desde sus cuentas en redes sociales que, como cualquier arma, se vuelven peligrosas frente al mal y/o irresponsable uso. El error fue grosero, pero el pedido de disculpas llegó en tiempo y forma. El tiempo dirá hasta qué instancia avanza la incursión de la Justicia frente a su caso.