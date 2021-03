Quién es Dante Gebel, el pastor de los políticos

El conferencista cristiano también es el elegido de los famosos.

Definir a Dante Gebel no es fácil. La prensa en 1996 lo bautizó como “el pastor de los jóvenes”, luego de que se hiciera conocido por llenar los estadios más importantes de nuestro país. Vélez, Boca, River y el Estadio Único de La Plata llegaban al límite de su capacidad para escuchar a este hombre hablar sobre los valores cristianos. Radicado en Estados Unidos, siempre buscó estar presente en los medios del país que lo vio nacer y no pasó mucho tiempo para que se hiciera realidad. En octubre pasado, comenzó un ciclo de entrevistas en CNN Radio que lleva su nombre y que poco tiene que ver con el mundo religioso. Por el espacio pasaron Pepe Mujica, Eduardo Duhalde, Juan José Campanella y otros artistas.

Estallido

Lo curioso es que con la llegada del conferencista cristiano, la emisora presentó un crecimiento en sus redes de un promedio del 500 por ciento en Facebook y un 300 por ciento en Instagram. Solo en sus tres primeras salidas alcanzó tres millones de reproducciones, algo que sorprendió en los pasillos de la radio que tiene como figuras a María Laura Santillán, Luis Majul y Ángel de Brito. Además, de lunes a viernes cuenta con un espacio en Vorterix, lugar que le ofreció el propio Mario Pergolini. Bajo el título de “La Divina Noche”, invita a los oyentes a reflexionar sobre circunstancias cotidianas de la vida, con un lenguaje relajado y humor políticamente correcto. Logró ser uno de los programas más escuchados de la emisora, no solo con la repercusión por la página, sino por el encendido en el canal de Cablevisión Flow. Al mediático pastor le gusta definirse como “artista”. “Trato de inspirar a quienes me escuchan, pero con el solo afán de sentirme útil, que no estoy pasando por esta vida en vano”, dice a NOTICIAS.

Multitudes

Con el título de “El superclásico de la juventud”, Gebel reúne cientos de miles de jóvenes cristianos y los llama a reflexionar sobre la fe. Ricardo Montaner, Palito Ortega y el político Daniel Scioli, entre otros, fueron algunas de las figuras que estuvieron presentes en estos eventos. “Desde el respeto a nuestros padres, la integridad, o el simple hecho de la honestidad como valor básico para vivir. Es imposible concebir una vida sin creer en Dios. Necesitamos saber que hay alguien más, además de nosotros”, dice. Los eventos son gratuitos y si bien comenzaron en Argentina, el conferencista logró abrirse paso con este suceso cristiano en el Dolby Theatre de Los Ángeles, el mismo lugar donde se celebran los Premios Oscar. Este año, si la pandemia lo permite, Pergolini le habilitará el estadio de Boca para que pueda replicarlo en diciembre. Esto significaría la vuelta de los eventos al club xeneixe luego de diez años.

Polémico

Hace unos meses se hizo viral una imagen del pastor en una Ferrari Portofino último modelo. Esto despertó cierta disputa y el rechazo de muchos que lo acusaban de “estafador”, al sostener que había comprado el coche con la plata de la gente que asiste a su iglesia. Él explica: “Fue un obsequio de una persona, pero lo rechacé. No lo necesitaba. Pero eso sí, le dije a este hombre que me dejara sacar una foto porque era lo más cerca que iba a estar de un vehículo como ese. La imagen se hizo tan viral que hoy pienso si debí habérmela quedado”, bromea. Lo cierto es que el estilo de Gebel suele incomodar a algunos referentes de la iglesia y él lo sabe.

“Hay cierta discriminación implícita en el subconsciente colectivo. Yo hago un programa de radio, independiente de mis convicciones”, remarca. Y cierra: “Dios quiera que en este tiempo en el que tanto se lucha por la igualdad, y por el derecho de las minorías, también se logre terminar con esa cosificación de: ‘Uy, este tipo es evangélico’”.

Por Pamela Vargas – Noticias

