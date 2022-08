Quién es Blac Chyna, la estrella más exitosa de OnlyFans

OnlyFans es una de las plataformas del momento, pero al igual que todas las redes, tiene a su más grande estrella. Conoce a Blac Chyna.

OnlyFans se ha terminado por convertir en una de las plataformas favoritas de las celebrities. Más de una famosa, de cualquier industria, se ha sumado a esta red social en la que venden contenido exclusivo para adultos. Aunque, como en cada página donde se pueden hacer cuentas existe una estrella y es quien más triunfa en este trabajo.

Se trata de Blac Chyna, quien vende contenido exclusivo y gana más de 20 millones de dólares por mes. Esto se debe a que, según un estudio realizado por BroBible, como la celebrity tiene un total de 16.575.730 seguidores en Instagram, al convertir parte de ese grupo en sus suscriptores de la página de adultos, se coloca primera en el podio de las celebridades que más ganancia generan.

¿QUIÉN ES BLAC CHYNA?

Blac Chyna, más allá de ser una estrella de OnlyFans y una de las influencers más seguidas en Instagram, también se desempeña como modelo. Su paso por las pasarelas la ha llevado a cautivar a cierta parte de la audiencia, aunque la realidad es que no se hizo famosa por esto. Pues, fueron sus relaciones amorosas y de amistades las que la llevaron a estar en boca de todos, especialmente cuando se involucró con el clan Kardashian.

El primer amor de Blac Chyna fue el rapero Tyga, con quien estuvo entre 2011 y 2014. Y, si bien estaban comprometidos y con un hijo, King Cairo, todo terminó mal para ellos cuando el cantante confesó estar enamorado de Kylie Jenner, la hermana de Kim Kardashian y quien por ese entonces tenía 17 años. A partir de allí todo terminó siendo un caos debido a que Kardashian y Chyna eran mejores amigas, pero esta relación también se disolvió de manera inmediata.

Aun así, Blac no se despegó del clan Kardashian. Esto se debe a que, en más de una ocasión, reveló detalles impactantes sobre la relación entre Kylie y su ex. Entre ellas se encuentran confirmaciones de que el rapero tenía deseos de regresar con ella. No obstante, Kylie y Tyga continuaron con su noviazgo haciendo oídos sordos, pero esto no fue suficiente. Pues, quien ahora brilla en OnlyFans comenzó una relación con Rob Kardashian.

El único hombre del clan más mediático de la televisión estadounidense comenzó una relación con la mayor enemiga de sus hermanas y, esto, sin dudas fue un antes y un después. Aunque, claro, no fue motivo para terminar su noviazgo, ya que una semana después de confirmar que estaban en pareja anunciaron la llegada de su primera hija en común. Fue en 2016 cuando Dream Kardashian llegó al mundo.

Por eso, a pesar de los problemas entre ellos y la familia, la pareja participó del reality Keeping up with the Kardashians y, de hecho, tuvieron su propio programa: Rob&Chyna, el cual fue cancelado luego de una temporada. Puesto que, para la segunda edición, ellos ya habían finalizado su vínculo amoroso y la producción optó por no volver a aposta por ellos.

Tanto es así que ahora Blac Chyna se encuentra en plena causa judicial en contra del clan Kardashian / Jenner por dos cuestiones. Primero, acusa a la familia de haber arruinado su carrera en la televisión y de que, por ellos, hayan cancelado su reality. Por lo que pide una compensación de 100 millones de dólares por pérdida de ingresos. Asimismo, también se encuentra enfrentada a su ex, Rob, por la custodia de su hija, ya que es él quien la tiene la mayor parte del tiempo.

Pues, según alegó la familia Kardashian, Blac fue violenta con ellos al punto de que llegó a amenazar de muerte a Kylie, poniéndole una pistola en su cabeza y a Rob. Aunque, claro está, la modelo y bailarina niega esto de manera categórica.