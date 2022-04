¿Qué pasó entre Verónica Llinás, Eduardo Feinmann y Jonatan Viale?

La actriz opinó sobre la crisis en el INCAA y le llovieron las críticas.

Verónica Llinás se convirtió en el blanco de las críticas por opinar sobre la crisis en el INCAA. Tras su cruce con el diputado José Luis Espert y los conductores Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, la actriz se defendió en diálogo con el ciclo Por si las Moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

“No sé porqué fui blanco de todo esto, no soy la persona mas representativa del cine; es una operación burda y hasta inventaron una cuenta de Twitter”, aseguró Llinás. Luego, puntualmente sobre la burla de Feinmann y Viale en El Pase (La Nación+), Verónica dijo: “Lo que han hecho Feinmann y Viale usando un tuit falso para lograr instalar una cancelación es terrible. Ya no espero disculpas“.

“Vi el video donde hablaron de mí y me hicieron bullying mediático, y me expresé con chicanas porque yo también me enojo y pierdo la paciencia, pero es mucho menos grave de lo que hicieron ellos“, afirmó. “Yo no creo que las creencias de una persona impidan relacionarse o una amistad, salvo que adhiera a ideas inhumanas”, sostuvo.

“Hay cada vez más actores con más miedo de expresarse, con más miedo de decir lo que piensan por temor a la cancelación y eso es nefasto para el país. Yo quise ayudar a visibilizar la convocatoria con el INCAA y no podría vivir tranquila sintiéndome una pusilánime que no puede decir lo que piensa, y hay que tener mucha espalda para lidiar con el miedo a la cancelación y al hambre“, disparó.

“Soy una actriz que hace 40 años que trabajo, sobre todo trabajé en proyectos privados, no hice casi nada para el Estado, tengo una carrera larga y reconocimientos de todo tipo, entonces empantanar así a alguien que está en plena gira, tratándome de ‘la rata que baja del barco’, con poquísima rigurosidad periodística y en este momento de la época de la cancelación”, añadió.

Para cerrar, Llinás dijo: “Vengo de unos días muy álgidos, tengo una especie de ejército de trolls agrediéndome constantemente, y se armó una guerra grietosa inmunda. Pero si sirve para visibilizar lo que viene pasando con el INCAA, bienvenido”.

Qué pasó entre Verónica Llinás, Eduardo Feinmann y Jonatan Viale

En los últimos días, el INCAA quedó en el foco de las noticias porque se pidió la renuncia de su presidente, Luis Puenzo, a raíz de una serie de cambios que impuso junto al Estado para perjudicar a la industria del cine nacional. Llinás pidió por favor manifestarse para que el cine independiente no desaparezca y le llovieron las críticas.

Durante una de las últimas emisiones de El Pase, el intercambio que realizan Eduardo Feinmann y Jonatan Viale en La Nación+, debatieron de forma burlona el pedido que hizo Verónica Llinás. Tras poner al aire el tuit de la artista en contra del actual Gobierno, compartieron uno donde lo apoyaba. “Después de 4 años de hambruna neoliberal al fin podemos volver a un cine clasista, combativa, antifacho y contracultural. Gracias, Alberto”, decía el mensaje que se viralizó en redes y que Llinás se encargó de desmentir y asegurar que era falso.

Tras la comparación que hicieron los conductores, Verónica salió al cruce en Twitter: “Estimados @edufeiok y @JonatanViale: tengo entendido que en el pase de sus programas dieron por verdadero un tuit que se me atribuye. El tuit en cuestión es un fake. No expresa mi pensamiento ni corresponde (en su tono desaforado, en su poco rigor gramático y ortográfico a la manera en que elijo expresarme habitualmente)“.

No pidieron disculpas ni @JonatanViale ni @edufeiok por burlarse de mí con un tweet falso.

Y eso que los traté con todo el respeto que no se merecen. Tal vez si los hubiera llamado Eduardo Fakeman y Gordito Llorón habría tenido mas visibilidad.

Pero no, me parecería mas a ellos. — Verónica Llinás (@VLlinas) April 13, 2022

“Contrariamente a lo que allí se sugiere, nunca he demostrado militancia partidaria. Ni kirchnerista ni de ningún otro partido. Es por eso que no podrán encontrarme en ningún spot, acto de campaña de ningún tipo, ni encontrarán en mis notas ni en mis tweets expresión alguna en ese sentido, salvo en uno, esperanzada- acaso ingenuamente- por un discurso de Alberto donde habló de la IVE, causa con la cual me comprometí (y que ha sido mal interpretado)”, siguió.

“Entiendo que en estos días álgidos de la política, no haya tiempo para chequear debidamente la información, pero les pido, en nombre del buen periodismo, que lo hagan. Relacionarme con el kirchnerismo solo por haber hecho humor contra el gobierno de Macri es una visión demasiado simplista para periodistas con la responsabilidad que recae sobre ustedes”, agregó.

Para cerrar, Llinás dijo: “Su descuido informativo ha suscitado una catarata de expresiones cargadas de odio que lejos está de fomentar debate alguno. La cuestión de los subsidios a la cultura en una situación de crisis es delicado y debe ser debatido más allá de consignas demagógicas. No colabora, a mi criterio, que periodistas con el grado de visibilidad de ustedes, se deshagan del tema en tono desdeñoso y burlón y lo reduzcan a la intrascendente cuestión de mi ser o no ser kirchnerista”.