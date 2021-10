Qué dijo la China Suárez mientras Wanda Nara y Mauro Icardi se reconciliaban en París

La actriz se mostró en una historia en la que expresa cierta despreocupación, tras ser señalada como la responsable de la pelea entre la empresaria y el jugador del PSG

¡Despreocupación! Esa es la actitud que tomó la Eugenia la China Suárez en medio del escándalo que la tiene como protagonista junto a Mauro Icardi, con quien habría mantenido durante seis meses conversaciones hot por chat.

Desde Madrid, este martes publicó un video paseando con Amancio y Rufina haciendo oídos sordos a lo que sucede minuto a minuto sobre la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Y sobre todo cuando el delantero del PSG confirmará la reconciliación de su pareja. La filmación estuvo musicalizada por el tema Índigo, de Camilo y Evaluna

“Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te amo”, comenzó escribiendo junto a unos corazones Icardi en su cuenta de Instagram. Y, haciendo una suerte de mea culpa y con un emojie de ruego, agregó: “Cuanto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenés el perdón de a quienes heriste”.

Horas antes, Benjamín Vicuña utilizó sus redes sociales para poner un manto de piedad. “No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos”, escribió en un historia de la misma red social, también en blanco sobre negro como la esposa del jugador del Paris Saint-Germain y con letras mayúsculas.

Cabe recordar que el actor chileno confirmó su separación de su ex compañera de ATAV, con quien tuvo a sus dos hijos menores, Magnolia y Amancio, hace apenas dos meses. Y, hace tan solo unos días, se reunió con ella en Madrid, donde ambos fueron fotografiados paseando junto a los pequeños. Pero, según lo que trascendió en las últimas horas, Vicuña habría estado al tanto del intercambio de mensajes entre la China y Mauro.PlayLa China Suárez paseando por Madrid

“¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, sorprendió Wanda Icardi el sábado en sus redes sociales dando a entender que se separó de su marido y padre de sus dos hijas Francesca e Isabella, Mauro Icardi. Además, dejaron de seguirse en las redes sociales. De inmediato, las miradas apuntaron a Eugenia la China Suárez, que estando en Madrid con sus hijos, dejó de seguir en las redes sociales a la hermana y el cuñado de Zaira.

“No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra. No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver”, habría dicho Eugenia a un amigo quien replicó sus palabras en el sitio Mendoza Online.

Desde España, donde se encuentra filmando una película acompañada por su mamá y su hija Rufina fruto de su relación con Nicolás Cabré y Magonolia y Amancio, la ex Casi Ángeles durante los últimos días realizó varios posteos que dan cuenta de lo bien que la esta pasando combinando trabajo con placer y demostrando que poco le afecta lo que se diga de ella.

A partir de sus posteos, recientemente separada de Benjamín Vicuña, Eugenia demostró que le importa muy poco lo que digan de ella y se enfoca en disfrutar de su presente disfrutando de poder trabajar en una de sus ciudades preferidas y en compañía de su familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa)