Provincia de Buenos Aires: primeros perfilamientos de cara al 2023

Las buenas relaciones que existieron entre el massismo de la provincia y la ex gobernadora María Eugenia Vidal, llegaron a su climax cuando ambos se pusieron de acuerdo y eliminaron la reelección indefinida para los intendentes. Hoy, si esto no se modifica, cerca del 70% de los actuales intendentes no podrán ser reelectos. ¿Quienes se perfilan para el recambio?.

La norma, que fue sancionada en el 2016, modificó los artículos 3 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, 13 bis de la Ley Legislativa y 148 de la Ley de Educación, hace que la mayoría de los intendentes deban buscar alternativas para los municipios. En algunos casos eso lo define el intendente con sus dirigentes, en otros casos, lo consensúa con la dirigencia distrital y provincial, y en el peor de los casos el intendente no puede más que acceder a las sugerencias de “más arriba”.

La pandemia trajo consigo a la cuarentena y está a la vez, el parate de la economía, el malestar de la sociedad, que en Argentina siempre tiene algún condimento para marchar y pedir sacrificios a la política, como el del 9 de Julio cuando pedían libertad en medio de una crisis sanitaria mundial.

En lo que a la política se refiere, el 2023 será un verdadero desafío, no son pocos los intendentes que tratarán de modificar la nueva ley para que les permita perpetuarse, atornillarse a sus púlpitos distritales desde donde acumulan poder. Pero ¿estará dispuesta la sociedad a aceptarlo? Axel Kicillof, no parece dispuesto a hacerlo.

Más allá de que finalmente ocurra, varios distritos, sobre todo en la tercera sección electoral, se empezaron a dar movimientos que dejan vislumbrar cual será el incipiente escenario en torno a lo que será la aparición de nuevos jugadores.

EZEIZA

En el conurbano sur, varios distritos comienzan a analizar lo que podría pasar, ante esta cuestión, que pone limite a las aspiraciones de varios intendentes a un nuevo mandato. Tal es el caso de Alejandro Granados en Ezeiza, intendente en ese distrito desde su creación en 1995.

Entre los nombres que rondan en Ezeiza para posible reemplazo de Alejandro Granados suenan con más fuerzas, dos con apellido Granados.

Isabel Beatriz Visconti de Granados, esposa del actual Intendente. Más conocida como Dulce Granados, actualmente es Presidenta del HCD de Ezeiza, fue Diputada Nacional por el Frente para la Victoria por la Provincia de Buenos Aires y además ocupo otros 4 periodos como legisladora, tanto a nivel provincial como nacional.

Gastón Granados, (Hijo de Alejandro), actualmente es Jefe de Gabinete del Municipio de Ezeiza, cargo que le permite reemplazar en muchas oportunidades al intendente y que sirvió para proyectar su posible candidatura a intendente. Además, fue Presidente del Club Tristán Suarez y hoy en día es el Intendente interino, debido a la licencia tomada por su padre al comienzo de la cuarentena.

LOMAS DE ZAMORA

Lomas de Zamora es otro de los distritos que está obligado a pensar en nuevas figuras, si es que la Ley Orgánica de las Municipalidades no se modifica. Pero Lomas es un distrito con un peso político diferente al resto.

Martin Insaurralde asumió como Intendente de Lomas de Zamora en octubre de 2009 ante la renuncia de Jorge Rossi, y ratificado luego en las elecciones de 2011 con 66,16% de los votos.

En 2013 fue candidato a primer Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria.

En 2015 Martin Insaurralde fue reelecto en la intendencia con más de 47% de los votos y en 2019 siendo candidato del Frente de Todos, obtuvo más del 59% de los sufragios.

El territorio lomense se ve ante una nueva etapa, en caso de que Insaurralde no pueda ser candidato en 2023. Si bien falta mucho, en tiempos políticos esto se define en dos pasos: 2021 y 2023.

Santiago “Beto” Carasatorre, ex presidente del HCD lomense, amigo y referente muy cercano a Insaurralde, falleció el 1ro. de mayo de este año y con su muerte, se fue quien hasta ese momento era el sucesor natural.

Guillermo Viñuales, actual Jefe de Gabinete municipal desde que se creó el área y desde que Insaurralde lo convoco a sumarse al ejecutivo ni bien le toco asumir como intendente. Fue en varias oportunidades candidato a primer concejal del insaurraldismo, lo que hacía entender que, si Martín Insaurralde lograba su tan ansiada candidatura a gobernador, podría ser el sucesor a la intendencia. Tanto Viñuales como Carasatorre son vistos como sinónimo de Lealtad en tiempos de reacomodamientos y traiciones.

Tal es así, que hoy en día Viñuales era el único dirigente identificado exclusivamente a la figura de Insaurralde, pero los acuerdos con La Cámpora le agregan otras alternativas al distrito, por lo tanto, Viñuales fue quedando relegado.

El acuerdo entre Máximo Kirchner y Martin Insaurralde fue abriendo el panorama para que la Cámpora vaya ganando terreno en el distrito y hoy tenga 2 referentes mujeres con aspiraciones a suceder a Insaurralde.

Daniela Vilar, ex concejal de La Cámpora y actual Diputada Nacional por el Frente de Todos, suena también como una de las posibles sucesoras a la intendencia. Además, es la esposa del actual presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, quienes también sonaba como posible sucesor de Insaurralde, pero hoy su máxima responsabilidad está en la ciudad de las diagonales, tratando de conducir a los Diputados provinciales de todos los espacios políticos.

Quien apareció en escena en los últimos tiempos y de una manera veloz, es Marina Lesci, quien proviene del Club Defensores de Banfield, siendo presidenta del mismo y gracias a su trabajo institucional logro ser candidata a concejal, ocupando el 2do. lugar de la lista del Frente de Todos encabezada por Martin Insaurralde a la Intendencia y Santiago “Beto” Carasatorre como 1er. candidato a Concejal, de esta manera desplazó a Guillermo Viñuales que venía de encabezar la lista del insaurraldismo en las elecciones de 2013, 2015 y 2017. Viñuales en 2019 ocupo el 3er. lugar de la lista de concejales, detrás de Marina Lesci.

Tras la muerte de Santiago “Beto” Carastorre, quien se encontraba presidiendo el HCD, sorprendió que lo sucediera justamente Marina Lesci. Actualmente ella es la presidenta del HCD y los rumores en torno a su posible candidatura a intendenta, no escapan de las charlas en pasillos, cafés, oficinas, unidades básicas o debates políticos. También referente de La Cámpora, pero con un protagonismo que creció a pasos agigantados en cuestión de semanas.

AVELLANEDA

Avellaneda tiene a Jorge Ferraresi en la última etapa de gestión como intendente del distrito. Asumió ese cargo en 2009 cuando reemplazó a Baldomero Álvarez de Olivera que fue convocado como titular del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires.

Alejo Chornobroff, es actualmente jefe de Gabinete de Avellaneda y suena como el posible sucesor. De relación directa con Ferraresi, fue intendente interino en varias oportunidades y quien además dio el discurso de inicio de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Avellaneda.

ALMIRANTE BROWN

En Almirante Brown, el intendente Mariano Cascallares quien llego a ese cargo en 2015 de la mano del ex gobernador y ex candidato a presidente Daniel Scioli, desplazando a Darío Giustozzi, hoy corre la misma suerte.

Entre los que más suenan para reemplazar a Cascallares están José Lepere y Juan José Fabiani.

El primero, es decir José Lepere, es actual Secretario de Interior de la Nación, secundando al Ministro del Interior “Wado” de Pedro, fue Presidente del Bloque de Concejales del PJ – Unidad Ciudadana en el HCD de Alte. Brown. Referente de La Cámpora, con mucho peso a nivel nacional.

En cuanto a Juan José Fabiani, puede decirse que es el actual Secretario de Gobierno del municipio de Alte. Brown y Ex Presidente del HCD browniano. Tiene gran trabajo territorial en el distrito y mejor llegada a referentes barriales.

Muy probablemente el próximo candidato oficialista de Brown deba ser consensuado con La Cámpora.

ESTEBAN ECHEVERRIA

En Esteban Echeverría con Fernando Gray gobernando desde 2007, cuando llego a la intendencia con el apoyo del kirchnerismo, ganando por poco margen al vecinalista Alberto Groppi. Pudo con el apoyo de Cristina Kirchner, ser reelecto en 2011 y 2015. Hoy se barajan alternativas femeninas a su reemplazo.

Magdalena Goris de Gray o Magui Gray, esposa de Fernando, ex concejal de Unidad Ciudadana y actual Senadora Provincial del Frente de Todos por la tercera Sección Electoral viene sonando hace tiempo como la posible sucesora de su esposo en el sillón de la intendencia echeverriana.

Valeria Bellizzi, ex Concejal (Frente para la Victoria – PJ – Unidad Ciudadana) desde 2007 hasta 2017 cuando tomo licencia para pasar al ejecutivo como Secretaria de Gobierno, cargo que desempeña actualmente. Es una de las referentes más cercanas al Intendente Fernando Gray y con gran capacidad de dialogo con todos los sectores de la política echeverriana.

LANÚS

El distrito de Lanús, con Néstor Grindetti de Cambiemos desde el 2015, único referente PRO en el sur donde lo rodean distritos gobernados por el peronismo (Frente de Todos) también es otro de los que no podría renovar otro periodo si la Ley Orgánica de las Municipalidades no es modificada.

Diego Kravetz, es uno de los referentes más importante que tiene Lanús, tras haber manejado la campaña de Néstor Grindetti en 2019, lo que le permitió, gracias a la estrategia de Kravetz y del corte de boleta, mantener la intendencia a Cambiemos, además de mantener una línea de gestión que sirvió todos estos años como una vidriera política desde la Jefatura de Gabinete y como responsable del área de Seguridad del municipio. Incluso hasta se analiza que pueda ser candidato, pero sin el sello Cambiemos en la boleta. Kravetz, además fue Diputado de la Ciudad Autónoma de buenos Aires.

Otro de los posibles candidatos de cambiemos para reemplazar a Grindetti es Adrián Urreli, actual vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, quien además estuvo a cargo de la Jefatura de Gabinete del Municipio de Lanús. Anteriormente venia de la Jefatura de Gabinete de RRHH en CABA en 2008 y en 2009 se convirtió en Asesor de Néstor Grindetti en el Ministerio de Hacienda de la Ciudad.

De la oposición suenan varios nombres. Agustín Balladares, Referente del Movimiento Evita, quien fuera el precandidato más joven (27 años) del Frente de Todos en 2019 en el distrito.

Natalia Gradaschi, dirigente de Nuevo Encuentro y Presidenta del bloque del Frente de Todos – Unidad Ciudadana en Lanús, también asoma con intenciones de “ser” la candidata del kirchnerismo.

Nicolás Russo, Presidente del Club Atlético Lanús, miembro del Comité Ejecutivo de la AFA, Diputado Provincial por el Frente de Todos y referente del frente renovador en el distrito, es otro de los anotados (ahora y antes también) para ocupar la intendencia de Lanús.