Protestas masivas en El Salvador contra la implementación del bitcoin

Desde que el bitcoin entró en vigor como moneda de cambio legal en El Salvador, la población ha mostrado su descontento hacia el Gobierno de Nayib Bukele. Esta decisión, junto al autoritarismo mostrado por el mandatario, causaron las primeras manifestaciones masivas y de carácter pacífico en contra del presidente, días después del bicentenario.

Se llevaron a cabo este miércoles. Tuvieron cabida en tres lugares de San Salvador. Sin embargo, finalizaron en la plaza Francisco Morazán, en el Centro Histórico de la capital salvadoreña. Fueron convocados hace varios días por medio de las redes sociales.

Entre los participantes, opositores a Bukele, figuraron políticos, médicos, abogados, jueces, agricultores, activistas, veteranos de guerra, comunidades indígenas, estudiantes, feministas y grupos LGBTQ+. Según se estima, participaron alrededor de 4.500 personas. El Gobierno salvadoreño no contaba con la presencia de tantos manifestantes.

Entre las pancartas sujetadas por los manifestantes se leyeron potentes frases como “¡No a la reelección presidencial, no al bitcoin, no a la militarización, no a la dictadura!”, “basta de abusos contra la prensa” y “sin independencia judicial no hay garantías para la defensa de los derechos humanos”.

Dora Rivera, una de las manifestantes, declaró que “es importante decir esta mañana: ¡ya basta! Lo que está haciendo el Gobierno es arrogante, es autoritarismo”. Por otro lado, Sidney Blanco, juez y ex magistrado del Supremo, explicó a los periodistas presentes que “ha llegado el momento en el que todos estamos interesados en defender la democracia, la República, la separación de poderes”.

Las manifestaciones dejaron tintes violentos, a pesar de su intención pacífica

La prensa local reportó algunos incidentes. Entre ellos, la quema de una motocicleta por parte de personas encapuchadas previo a las protestas.

Además, dos mujeres enmascaradas dañaron y posteriormente quemaron una de las cabinas instaladas para cajeros y asesoría sobre bitcoin.

Ante la ausencia de policías y militares, miembros de las organizaciones civiles intentaron retirar a estas personas del recorrido. Amnistía Internacional había solicitado, días antes, a Bukele y a la Policía Nacional Civil no “reprimir” las huelgas.

El bitcoin entró en vigor este 7 de septiembre en El Salvador

El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en establecer esta criptomoneda como tipo oficial de cambio, junto al dólar americano, este 7 de septiembre. Muchos salvadoreños no recibieron la noticia de manera positiva. Sin embargo, no es la única decisión que los consterna, aunque fue la que inspiró las protestas de este 15 de septiembre.

En mayo, el Gobierno de Bukele despidió a los jueces del panel constitucional de la Corte Suprema bajo una reforma de la Asamblea Legislativa. Y aunque Bukele consideró los reemplazos “amistosos”, Estados Unidos y grupos de derechos internacionales criticaron la medida.

Otra de las críticas se atribuyen al fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema que aprueba que el actual mandatario se vuelva a postular a la presidencia en 2024, buscando, de esa manera, su reelección. En efecto, algunos salvadoreños ven las decisiones de Bukele como una manera de debilitar las instituciones democráticas para consolidarse en el poder.

A pesar de todo esto, una encuesta realizada a finales de agosto por el diario La Prensa Gráfica demostró que el 85,7% de las 1.506 personas encuestadas estaban de acuerdo con la gestión de Bukele. Se espera que el presidente dé un discurso este miércoles por la noche.