Política Obrera a un paso de la legalización: “Vamos a competir en estas elecciones”

Política Obrera recibió la personería jurídico provisoria y el dirigente de izquierda lo celebró. Además, lanzó fuertes críticas al capitalismo porque pusieron “el lucro por encima de nuestra salud”. “Alberto Fernández es una variante del capitalismo”, dijo Jorge Altamira.



El partido Política Obrera que conduce el dirigente de izquierda Jorge Altamira recibió la personería jurídico provisoria y quedó a un paso de obtener la legalidad para competir en las próximas elecciones legislativas 2021.

El reconocimiento lo otorgó en el día de ayer la jueza electoral federal de la Ciudad de Buenos Aires, María Romilda Servini de Cubría, luego de que el partido consiguió más de 4000 adhesiones presentadas para su constitución.

En un comunicado, el partido manifestó: “Política Obrera representa a la corriente de militantes del Partido Obrero encabezada por Jorge Altamira y Marcelo Ramal, que ha lanzado una lucha única en la Izquierda por el derecho a la democracia partidaria, incluido especialmente el derecho a constituir una Tendencia”.

“Hasta que no te dan la personería jurídico provisoria, no podés presentar afiliaciones para legalizarte. Son adhesiones, te dan la provisoria y ahora empezás a afiliar, y después te dan la legalidad. Igual nosotros ya tenemos las afiliaciones, pero no las podíamos entregar porque no nos daban el reconocimiento provisorio”, expresó Jorge Altamira en diálogo con PERFIL.

En esa línea, agregó: “Esto es la habilitación para que les demos las afiliaciones así vamos a tener la legalidad. Le vamos a dar todo al mismo tiempo. Se van a asustar porque por ahí piensan que lo íbamos a hacer de a poco. Vamos a competir en estas elecciones”.

“Cuesta conseguir todo esto. Y en pandemia que no podés salir a la calle, eso no lo logra cualquiera. Si no nos dan la legalidad hacemos una denuncia política. No dudamos que nos quieran hacer nada, tenemos todo, nos tienen que dar la legalidad. El tema es cuánto tarda el juzgado en analizar todo lo que entregamos. Y más en tema de pandemia que por ahí tarda aún más”, advirtió.

Asimismo, comentó: “Una vez que entregás todo, ellos no pueden decir que no nos podemos presentar porque no tuvieron tiempo de contarlo. Vulnera un derecho político. Nosotros cumplimos con el tiempo. Tienen la obligación de decirnos si está todo mal o está todo bien y competimos. Hay casos que se obtuvo la legalidad después de inscriptas las alianzas. El juez te permite que te inscribas y después se toma un tiempo más para ver que está todo bien”.

Altamira y su expulsión del Partido Obrero

El dirigente de izquierda recordó su salida del Partido Obrero y las ideas de este nuevo partido: “Defendemos principios sagrados. Formamos una Tendencia y nos expulsaron del Partido Obrero. No queremos abandonar el principio de derecho de Tendencia. En un partido tiene que haber democracia, todos pueden discutir todo. La Tendencia significa que hacés un planteamiento y convocás a que adhieran las personas”.

“No hay discusiones en forma aislada. Para que prospere, el que coincide con estas posiciones trabaja para que prosperen estas decisiones. Es un debate de tendencias, de agrupamientos dentro de la organización. Es la democracia. Si no te podés agrupar, los aparatos de un partido dominan y no hay democracia. No te podés regir internamente por una norma autoritaria”, afirmó.

En cuanto a las expectativas y alianzas para las elecciones legislativas 2021, señaló: “Empezamos un debate de orden general. Vamos a ver qué opinión tienen todos. Iremos tramitando nuestras ideas, los frentes. Vamos a ver las alternativas mediante el debate”.

En el comunicado, agregaron: “Actuamos en los sindicatos, en el movimiento de los desocupados, en la juventud, en la lucha de la mujer y en la lucha internacional, al lado de las rebeliones populares”.

“Política Obrera es el nombre con el cual el Partido Obrero fue fundado en 1964. En 1976, Política Obrera fue ilegalizada por la dictadura militar. Retomamos, en otras circunstancias políticas, nuestra identidad primigenia, incluido en ella el Partido Obrero, cuya historia forjamos, con el programa que nos es propio”, recordaron.

“En momentos de una crisis humanitaria de la organización social vigente, denunciamos que el capitalismo ha puesto el lucro por encima de nuestra salud y nuestras vidas“, apuntaron en el comunicado.

En esa línea, adelantaron: “Política Obrera presentará en las próximas semanas las 4000 afiliaciones necesarias para su legalización definitiva, que habilitará nuestra presentación en las elecciones de setiembre y noviembre. Además, está próximo el reconocimiento provisorio en la provincia de Buenos Aires, junto a las personerías ya obtenidas en Santiago del Estero, en Tucumán y reconocimientos municipales que tramitamos en varios departamentos del cordón industrial de Santa Fe”.

Reconocimiento judicial a Política Obrera pic.twitter.com/PetJuOR67f — Jorge Altamira (@altamirajorge) June 7, 2021

Las críticas de Jorge Altamira al capitalismo y al gobierno de Alberto Fernández

“Todos los gobiernos capitalistas en el mundo, con distintas modalidades, trataron que esta pandemia no afecten a los grandes capitales por interrupción de la producción. colocaron en un segunda plano la salud y la vida. El capitalismo ha demostrado que es un modelo incompatible con el ser humano“, opinó Altamira.

“Las bolsas han subido como nunca y el nivel de vida del pueblo ha bajado”, añadió, al tiempo que lanzó fuertes críticas al Gobierno argentino: “Alberto Fernández es una variante del capitalismo. Macri es otra variante”.

“Hay presencialidad laboral en lo que no es esencial. Fernández sabe que el desastre es total y solo restringe los fines de semana”, dijo, y agregó: “Otros, como Bolsonaro, dijeron ‘bueno, si hay que morir hay que morir’. Otros actuaron haciendo lo mismo que él y cuando la cosa se puso grave cambiaron, pero en el fondo todos hicieron lo mismo.

Y concluyó: “El gobierno trabaja para el FMI. El acuerdo con el FMI es cómo juntan la plata para más adelante. plata que va a salir de jubilaciones y salarios”.

Por Eugenio Druetta-Perfil