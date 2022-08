Piñón Fijo se separó de su esposa tras 35 años de amor y no lo dejan ver a sus nietos: “No la está pasando bien”

El payaso vive un difícil momento y publicó un fuerte reclamo en las redes. Los detalles del escandaloso divorcio.

Si bien todas las noticias de Fabián Alberto Gómez –más conocido como Piñón Fijo– siempre fueron relacionados con sus shows infantiles y el éxito que despierte entre el público más chico, en Intrusos dieron detalles del mal momento que está atravesando la figura infantil.

“No la está pasando bien porque se separó de su mujer y a partir de ahí perdió todo tipo de relación con sus hijos, Jeremías y Sol. Y tampoco pudo ver más a su nieta Luna”, comenzó diciendo el periodista, Pablo Layus.

“Después de 20 años, se separó de su esposa. Él tomó la decisión y los hijos habrían tomado partido por su madre”, agregó, deslizando que su decisión por dar por terminada su historia de 35 años de amor habría repercutido en su vínculo con sus hijos.

“Piñón Fijo no la está pasando bien porque se separó de su mujer y a partir de ahí perdió todo tipo de relación con sus hijos, Jeremías y Sol. Y tampoco pudo ver más a su nieta Luna”.

Por otro lado, tras aclarar que al animador le hace mal hablar de este tema, el panelista del ciclo de América explicó que Piñón siempre fue muy pegado a Luna y que está muy angustiado por no poder verla. Además, agregó que Sol fue mamá de León hacepocos meses y él todavía no pudo conocerlo: “Su hija Sol fue mamá hace poco de otro hijo, León. Y Piñón no conoce a su nuevo nieto, que tiene siete meses“.

“Su hija Sol fue mamá hace poco de otro hijo, León. Y Piñón no conoce a su nuevo nieto, que tiene siete meses”.