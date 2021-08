Petrecca recibió a Pode y a Ocaña en Junín

El intendente de Junín, Pablo Petrecca recibió a las diputadas Graciela Ocaña y Marcela Campagnoli, como también del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, con quienes recorrió el Centro Integrador Comunitario (CIC) del Cuadrante Noroeste.

En ese marco, el jefe comunal les mostró la gran cantidad de servicios que se ofrecen de manera gratuita a los vecinos y la transformación que ha generado este espacio en dicho sector de la ciudad. El senador provincial Juan Fiorini también formó parte del recorrido y el encargado de contarles y mostrarles las actividades que se impulsan desde la Dirección de Adultos Mayores para el acompañamiento y la recreación de uno de los sectores sociales más afectados por el encierro y la pandemia.

Cabe destacar que en el CIC mencionado funciona una Juegoteca, talleres de crianza, ritmos y cocina, como también consultorios para la atención sanitaria. Además, se encuentra allí el Servicio Local, el programa “Centro de Día” para proteger a las víctimas del maltrato infantil y el dispositivo de varones para luchar contra la violencia de género.

Tras recorrer las distintas áreas del CIC y presentar a cada uno de los profesionales que se desempeñan allí, el intendente Petrecca dijo: “Queríamos mostrarles a Graciela, Marcela, Gustavo y al resto del equipo cómo había quedado este sueño que empezamos a proyectar en 2016. Graciela nos visitó en 2017 y en ese momento pudimos ver los inicios de la transformación de este Cuadrante Noroeste, que fue un antes y un después en la vida de 700 familias. Hoy les contamos las actividades que llevamos a cabo en el CIC que comprenden la atención sanitaria, el jardín maternal, los talleres de crianza, cocina y ritmo y la Juegoteca”.

“También estamos desarrollando un programa especial como el Centro de Día para chicos que atraviesan situaciones de violencia y maltrato”, indicó Petrecca y añadió: “Es un trabajo integrador de un Estado presente que está cerca de los vecinos, escuchando y trayendo soluciones. Esta es la forma de trabajar que tenemos y queríamos que Marcela y Graciela la conozcan”.

Seguidamente, el jefe comunal sostuvo: “Con Gustavo estamos permanentemente trabajando sobre temas de gestión con una intendencia exitosa en San Isidro y viendo qué cosas podemos hacer para llegar con más servicios públicos en la ciudad”. Luego, afirmó: “Esto es un ejemplo más de lo que podemos hacer si trabajamos juntos y ponemos los recursos donde hay que ponerlos, acompañando a las familias no sólo hoy, sino siempre, en el día a día”.

Por su parte, la diputada nacional por Juntos por el Cambio Graciela Ocaña aseguró: “Es una alegría enorme y le agradezco al intendente la invitación para recorrer esta obra que me produce mucha satisfacción, porque me acuerdo que en 2017 recorrimos algunas cuadras de aquí, Pablo me contó los proyectos que tenía en mente y cómo pensaba trabajar y ahora verlo realizado es muy importante porque esto es bienestar para la comunidad”.

“Me dio mucho gusto recorrer este CIC por los servicios de calidad que presta y el espacio abierto a la comunidad, lo que muestra el enorme compromiso de la gestión”, agregó.

Quien también brindó su mirada al respecto fue Marcela Campagnoli, quien manifestó: “Me emocionó mucho ver este lugar, estuvimos en la recepción del servicio de salud donde nos informaron sobre todas las prestaciones que se brindan; en la Juegoteca, que quedó hermosa involucrando al sector privado con todas las actividades que se preparan para 30 niños. También destacar el Servicio Local para la atención de la violencia familiar que recrudeció durante la pandemia y el abordaje integral que se hace para dar soluciones a esta problemática”.

“Como bonaerense y habitante de la provincia de Buenos Aires me emociona que un distrito administrado por el espacio que integro esté dando estos servicios a una comunidad. Como dijo Graciela, en 2016 esto era un páramo y hoy hay vecinos del barrio San Jorge y otros barrios cercanos que pueden usufructuar todos estos servicios”, agregó Campagnoli.

En tanto, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, expresó: “Ante la falta de presencia del Estado como sucedía antes, con familias a la buena de Dios, Petrecca ha llevado a cabo un gran trabajo y este lugar me sorprendió mucho para bien. Es un centro de integración social que además llega a un lugar donde justamente hay muchas necesidades y ahí el Municipio interviene para mejorarles la calidad de vida a todos los vecinos”.

Acompañamiento a Adultos Mayores

Como se mencionó previamente, otro de los programas municipales que los visitantes conocieron de primera mano fue el de actividades destinadas para los adultos mayores que impulsa la dirección a cargo de Adriana Summa. Consultada sobre esto, Ocaña comentó: “Estamos contentos de acompañar a los adultos mayores que participan de este programa municipal que realmente es muy importante para ellos. Es un gusto para nosotros estar acá, viendo lo importante que es este programa como así también todas las políticas que desde el Municipio de Junín se ejecutan para esta franja etaria, que tanto padeció y padece en el marco de esta pandemia”

Por su parte, Posse dijo: “Para nosotros Junín es una referencia y un ejemplo de lo que hay que hacer en materia de política para los adultos mayores. Quiero felicitar al intendente Pablo Petrecca por el gran trabajo que viene llevando adelante en términos generales y en materia de adultos mayores en particular, con programas muy beneficiosos para ellos”.

En tanto, el senador provincial Juan Fiorini afirmó: “Estamos agradecidos de contar con la visita de Graciela Ocaña, de Gustavo Posse y que vengan a observar cuál es el trabajo que llevamos adelante desde el Gobierno de Junín en materia de acompañamiento y asistencia a adultos mayores, uno de los sectores más castigado por la pandemia, la cuarentena y las restricciones”.

“Hemos trabajado muchísimo para ellos, haciéndoles las compras cuando no podían salir; haciéndoles seguimiento cuando daban positivo de COVID; llamándolos todos los días con nuestro programa Adultos Conectados; acompañándolos desde lo psicológico; y hoy, ya que se puede, proponiéndoles este tipo de actividades recreativas y físicas para que vuelvan a estar activos y puedan compartir gratos momentos con sus pares”, finalizó Fiorini.