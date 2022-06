Petrecca participó de la inauguración del predio del CAVB

El intendente de Junín Pablo Petrecca formó parte de la inauguración del predio Eduardo “Toro” Rassi del CAVB. El Club Atlético Villa Belgrano (CAVB) continúa en franco crecimiento institucional con la inauguración oficial de este predio ubicado en calle Siria, entre Azcuénaga y Alberti.

Cabe señalar que el mismo fue cedido en comodato en el año 2019 por el Gobierno de Junín, a los efectos de que los más de 250 chicos y chicas que practican deporte en esta institución cuenten con un espacio con las condiciones ideales.

Petrecca felicitó a la comisión directiva y a todos los hinchas por este logro histórico: “Si hay instituciones cada vez más fuertes, Junín va a tener cada vez más oportunidades”.

Además, los dirigentes de Villa se comprometieron a instalar en la zona aledaña al predio juegos destinados a la práctica de actividad física, para que sean utilizados por los vecinos del barrio, como forma de contraprestación para el beneficio de toda la comunidad.

Una vez realizado el acto inaugural con el descubrimiento de las plaquetas para la posteridad, Diego Yacullo, presidente del Club Atlético Villa Belgrano manifestó: “Es un momento de mucha felicidad en lo personal por esta inauguración para el club, después de tantas gestiones que hicimos desde el 2019 cuando le golpeamos las puertas al intendente Petrecca, a quien le expresamos la necesidad que teníamos de encontrar un lugar para llevar a cabo esto. Él nos escuchó, puso manos a la obra y encontró un lugar cerca del club que era lo que queríamos para facilidad de accesos de la totalidad de los chicos y chicas que concurren a la institución”.

“En el medio de las gestiones y la entrega de este predio en comodato, tuvimos las complicaciones lógicas por el tema de la pandemia, pero pudimos avanzar con las partes esenciales para que esto funcione como un predio de entrenamiento”, aseguró el directivo y añadió: “Hoy contamos con iluminación artificial, baños y sistema de cloacas nuevo y ahora se está trabajando en lo que va a ser el vestuario”.

Además, Yacullo dijo que “estamos muy contentos con esta obra que alberga a más de 250 chicos que todos los días vienen a entrenar”, y destacó que la institución “incorporó disciplinas nuevas como el softbol que creció muchísimo tanto en las categoría masculino como femenino”. Seguidamente, explicó que “los clubes estamos para que los chicos estén contenidos, se formen, practiquen deportes, por lo que este es un lugar fundamental para nosotros”.

“Nosotros asumimos la gestión del club en el 2016 y la comisión sigue siendo la misma, en todo este tiempo el club creció muchísimo. Cuando iniciamos hicimos la lista con todos los proyectos que teníamos y son muchos los que ya logramos cumplir. Esto es gracias al esfuerzo de todos y la colaboración permanente que tenemos por parte del Municipio ya sea por medio de subsidios, entrega de materiales deportivos y sobre todo con las máquinas que trabajan los terrenos; sin esa ayuda, nada de esto sería posible”, indicó el presidente del CAVB.

En tanto, el intendente de Junín, Pablo Petrecca comentó: “Siento una gran alegría personal y nos llena de orgullo ver el crecimiento de un club como este, que avanza no por casualidad, sino por el esfuerzo enorme que hace un grupo de dirigentes integrado por hombres y mujeres que dedican tiempo para el club de sus amores”. Luego, sostuvo que “el deporte es un puente que permite a las personas salir de la rutina, llevar una vida saludable, hace que los chicos dejen de estar en la calle y estén contenidos aprendiendo valores fundamentales”.

“Este tipo de acciones nos recuerda porqué estamos en la política que es para gestionar con el objetivo de transformar la realidad y mejorar las condiciones de vida de los vecinos”, dijo Petrecca y añadió: “Esto lo iniciamos en su momento con la cesión en comodato en 2019, con las máquinas de la Secretaría de Espacios Públicos que trabajaron arduamente al igual que lo hacen en cada uno de los clubes y todos los chicos y chicas de Villa pueden disfrutar de esto”.

Asimismo, el alcalde aseguró que “estamos convencidos de que, si hay instituciones cada vez más fuertes, Junín va a tener cada vez más oportunidades en beneficio para todos los vecinos del partido. Este es el camino que nos propusimos al comienzo de la gestión y que continuamos convencidos de que es lo mejor”.

En este marco, vale recordar que hace días, el Intendente mantuvo un encuentro con dirigentes de todos los clubes de fútbol locales donde además de hacer entrega de importantes materiales deportivos y en el marco de un acompañamiento permanente, anunció que se actualizará el monto del aporte mensual que las instituciones deportivas de la ciudad reciben.

Por otro lado, el jefe comunal subrayó que “siempre que como Municipio cedemos un terreno en comodato, con el debido cuidado de los fondos públicos, pedimos a la institución beneficiada una contraprestación consistente en un aporte para la comunidad. En este caso, además de los beneficios deportivos que trae aparejados este predio, el club Villa Belgrano se comprometió a poner unos juegos para practicar actividad física en el terreno lindero, con el objetivo de que los vecinos de este barrio los puedan disfrutar”.

“Buscamos que este lugar no solo beneficie a Villa, sino que también a todo el entorno y se fomente la integración de este barrio con la ciudad. En este sentido, quiero agradecer la buena voluntad de Diego y todo el club para que podamos avanzar con estos proyectos, sustentados en el trabajo conjunto entre el Municipio y los clubes que redunda en un beneficio para toda la comunidad”, afirmó Petrecca.

Finalmente, Eduardo Rassi, homenajeado con la colocación de su nombre en el nuevo anexo dijo emocionado: “No tengo más que palabras de agradecimiento para toda la comisión directiva del club, por ponerle mi nombre a este lugar que es mi segunda casa. Yo me crié acá, pasé los mejores momentos de mi vida, me tocó jugar al fútbol hasta el año 1992 y entré en la comisión porque este es el club de mis amores. Toda mi vida está puesta acá y no me queda más que agradecer a todos por este reconocimiento”.