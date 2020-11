Petrecca: “Esta pandemia no pasó y todos nos debemos seguir cuidando”

Como sucede de manera semanal desde el inicio de la pandemia, el Intendente Municipal Pablo Petrecca mantuvo un nuevo encuentro con la Mesa Sanitaria Local. De la misma participaron integrantes de Región Sanitaria III, la UNNOBA, Intermed y las clínicas privadas de la ciudad. En dicho encuentro se tocaron temáticas como números de camas, testeos, controles sanitarios en comercios, compra de kits de testeos rápidos por parte del Municipio y las estrategias a llevar a cabo.

“La semana próxima estaremos incorporando, ya autorizados por el ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología), unos 2000 kits de testeos para hacer en la ciudad”, indicó Petrecca.

Luego de la reunión, el Intendente Petrecca, manifestó: “Tuvimos una nueva mesa de trabajo para analizar la situación en Junín. Nuestros equipos están en permanente contacto con todos los actores de la salud porque esta es una enfermedad que requiere de esta estrategia. Esto nos permite evaluar el presente pero hay una conclusión en donde todos coinicidimos y es que la situación sanitaria en Junín no está resuelta. Incluso, sigue siendo crítica porque aún tenemos muchos casos positivos y hay mucha ocupación de cama. También nos comentan del cansancio del personal de salud, que ya lleva más de 8 meses trabajando en esta pandemia. Por eso, y a pesar de que hay una pequeña tendencia a la baja, la situación sigue siendo compleja”.

Además, agregó: “Son variables y datos que están en la mesa y son los que vamos analizando para dar los pasos correspondientes. Frente a esta realidad, desde el Municipio estamos haciendo fuertes inversiones y la semana próxima estaremos incorporando, ya autorizados por el ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología), unos 2000 kits de testeos para hacer en la ciudad. Además, esperamos que la provincia pueda aumentar los testeos a los contactos estrechos, ya que fue un cambio de criterio y esperamos que se pueda replicar. Esto se sumará a los programas detectar que hacemos todas las semanas, a los controles en los comercios y todas las acciones destinadas a mejorar la situación en Junín”.

También Petrecca dejó un mensaje claro y contundente, cuando aseguró: “El mensaje a la sociedad es que entendemos el cansancio que hay, pero debemos ser claros en que no hay que relajarse y seguir cumpliendo con los protocolos sanitarios. Esto no pasó y la situación sigue siendo compleja y crítica. Y por eso, seguimos reforzando los cuidados para toda la sociedad, que la responsabilidad individual prime para el beneficio de todos. El crubreboca lo debemos seguir usando, lo mismo que el lavado de manos, la distancia social y el no compartir el mate o los utensillos. Sabemos que se autorizaron las reuniones sociales hasta diez personas pero es fundamental que las hagamos al aire libre”.

“Todos debemos ser responsables porque el impacto es para toda la comunidad. También debemos correjir algunas cuestiones para que la tarea sea más efectiva. Hago un llamado de reflexión a la sociedad de que esta pandemia no pasó y que todos nos debemos seguir cuidando. Hay muchas actividades que están habilitadas y esto nos debe llevar a una mayor responsabilidad. Por eso, seguimos haciendo hincapié en los cuidados personales. Hay una línea muy delgada entre las aperturas y la pandemia, pero depende de todos nosotros que todo siga de esta forma. Y para todas las actividades que aún no volvieron, estamos trabajando con la provincia pero, si ellos no las autorizan, no vamos a avanzar. Necesitamos responsabilidad de los vecinos, en los cuidados, porque esto no pasó. Por eso, el mensaje es que los juninenses nos cuidemos más que nunca”.

Lazzaro: “Esto no pasó, continúa y estamos entrando en un momento en donde debemos fortalecer los cuidados”

Una de las participantes de este encuentro fue María Lázzaro, directora del Instituto Académico de Desarrollo Humano, quien expresó: “Estuvimos todas las instituciones compartiendo una mirada multidisciplinaria la situación que vive la ciudad respecto a la pandemia. Se hizo mucho hincapié en los seguimientos de contactos estrechos, las medidas a tomar a futuro acerca de las muestras y diagnósticos, entre varios otros. Una vez más reafirmamos los cuidados de la población como el distanciamiento social, el lavado de manos y en lo posible quedarnos en casa. Esto no pasó, continúa y estamos entrando en un momento en donde debemos fortalecer los cuidados. El personal de salud está muy agotado y todos debemos hacer nuestra tarea para acompañarlos y apoyarlos. El mensaje es el de seguir previniendo”.

Herce: “Seguimos insistiendo con la idea de que la pandemia no pasó y debemos seguir con los cuidados”

Otro de los participantes fue el director de la Región Sanitaria III, Jorge Herce, quien enfatizó: “Seguimos insistiendo con la idea de que la pandemia no pasó y debemos seguir con los cuidados. El objetivo es respetar al máximo todas las recomendaciones que venimos sugeriendo desde el principio de la pandemia. Ahora estamos entrando en una época en donde es fácil distenderse y juntarse con las personas. Pero la recomendación sigue siendo que lo evitemos y nos quedemos en casa. Esto no pasó y a pesar de todo el esfuerzo que hizo la comunidad, sería una pena tirar por la borda todo lo que se vino haciendo. Si bien se ve una ligera disminución en los números, esto no significa que haya pasado y tenemos que llegar al verano con un número mucho más bajo. Seguiremos haciendo los operativos en conjunto con el Municipio y es una buena estrategia para seguir mitigando los números de contagios. Apelamos a la solidaridad de los vecinos porque nuestra prioridad sigue siendo cuidar a la comunidad”.