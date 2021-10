Petrecca “En Junín hay un gobierno que escucha y que, cuando promete algo, lo cumple”

Así lo afirmó el intendente Pablo Petrecca al inaugurar nueva señalética, sendas peatonales y semáforos. Cabe recordar que se trata de una promesa que el intendente le hizo en 2019 a Malena y un grupo de estudiantes del Colegio Padre Respuela que, durante una visita a su despacho, le solicitaron la colocación de un semáforo para ordenar la entrada y salida de la escuela.

Debido a la pandemia, la obra se demoró más de lo previsto, pero finalmente, como siempre, el jefe comunal cumplió con su palabra. “Es un sueño cumplido para mí y mis compañeros”, manifestó la alumna.

Formaron parte del acto la comunidad educativa del colegio, representantes de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, miembros del Foro Interdisciplinario de Seguridad Vial, el Grupo Estrellas Amarillas, funcionarios, fomentistas y vecinos del barrio Gregorio González, quienes manifestaron su alegría por la concreción de este sueño anhelado durante tanto tiempo.

Al tomar la palabra frente a todos los presentes, Petrecca manifestó: “Hace un poco menos de dos años, en octubre de 2019 si mal no recuerdo, un grupo de estudiantes visitaron el Palacio Municipal como lo hacían habitualmente en el marco de las recorridas para conocer el aspecto institucional y el Concejo Deliberante, en articulación con la Dirección de Educación. En esa ocasión nos visitaron los alumnos de cuarto año del Colegio Padre Respuela y, en medio de la charla, una niña se animó a dejarme una carta en la que me pedían un semáforo”.

“Inmediatamente me puse en contacto con Natalia (Troncoso), nuestra directora de Movilidad, para ver si era factible hacer la obra y me dio el visto bueno. Luego, vine un día a la escuela y le prometí a los chicos que la obra se iba a realizar, aunque nos llevó más tiempo de lo previsto porque en el medio nos agarró una pandemia que no esperaba nadie y tuvimos que cambiar las prioridades de gestión”, afirmó.

Seguidamente, Petrecca dijo: “Estoy feliz por realizar esta puesta en funcionamiento de los semáforos que Malena y su grupo de compañeros me solicitaron aquella vez. Quiero destacar la importancia de la participación ciudadana, en este caso con un grupo de alumnos que vieron una problemática, se involucraron y buscaron las puertas necesarias para encontrar soluciones”. También destacó a “la comunidad e institución educativa del Padre Respuela que se comprometió con la problemática, como también la importancia de la participación del Foro Interdisciplinario de Seguridad Vial, que también nos marcaba esta intersección como punto a mejorar”.

“Hoy convocamos a la gente de la Sociedad Comercio e Industria porque esta es una zona comprendida en un Centro Comercial a Cielo Abierto que está creciendo muchísimo en materia comercial”, dijo el jefe comunal y resaltó: “Acá hay un gobierno que escucha y que cuando promete algo, lo cumple sea como sea”.

Asimismo, Petrecca destacó el trabajo en equipo de todas las áreas municipales involucradas para llevar a cabo esta obra de intervención vial y dijo: “Esto va a mejorar muchísimo la transitabilidad, el ingreso y egreso a este colegio tan importante que tiene Junín. Pido a todos los docentes y padres que hagamos fuerza y concienticemos para que los chicos crucen por la senda peatonal como corresponde, porque la educación es fundamental para cambiar la realidad del tránsito”.

Además, agradeció a la Federación de Sociedades de Fomento y a la sociedad de fomento del Barrio Gregorio González por el trabajo en conjunto: “Más allá de esta intervención, siempre nos acercan distintos reclamos y hace poco estuvimos en este barrio con el plan de modernización de las luminarias LED. Ahora continuamos con esto y la puesta en valor de todas las columnas, porque esta es una avenida muy importante por la conectividad con la Av. Circunvalación”.

En tanto, la Arq. Natalia Troncoso, directora de Movilidad Urbana, expresó: “Estamos muy contentos por dar respuesta a este pedido que nos hizo Malena con todos sus compañeros. En un principio, Pablo nos planteó que pongamos un semáforo, así que hicimos un estudio técnico de este lugar, luego del cual le informamos al intendente que teníamos que hacer una intervención mayor. Hicimos conteos, relevamientos peatonales y llegamos a desarrollar este proyecto, que es muy importante para la accesibilidad peatonal”.

“Nuestro propósito con este proyecto es disminuir calzadas y regularizar el tránsito vehicular para darle prioridad al peatón”, agregó.

Por su parte, Malena, la estudiante que le entregó en mano la carta al intendente expresó: “Es un sueño cumplido para mí y mis compañeros. La escuela hacía bastante que venía pidiendo por esto y en el 2019 tuve la oportunidad de entregarle la carta al intendente en persona. Me acuerdo de aquella reunión que le hicieron un par de preguntas y aproveché para consultarle sobre esto. Era muy importante que tengamos estos semáforos porque somos muchos los que vamos al colegio y los autos se mezclan todo el tiempo y eso genera caos en el tránsito”.